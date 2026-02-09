不少人把水果視為「天然又無負擔」的減肥救星，認為多吃只會更健康，卻忽略背後可能藏著致命陷阱。一名40歲女性為了快速瘦身，天天以水果當主食，短短1個月內體重真的少了10公斤，卻換來血糖飆破600mg/dL、緊急送進加護病房的驚險下場。

新陳代謝科醫師林毅欣在《健康好生活》節目中分析，問題不在水果，而在「錯誤的吃法」，這樣的飲食模式，等於親手引爆體內潛藏的代謝危機。

她吃水果1個月甩肉10kg，但血糖飆600險送命

林毅欣醫師分享，這名40歲女性本身體型偏胖，正好屬於高風險族群，卻為了減重選擇「水果餐」。她每天早餐吃一大盒水果，中午不吃便當，改訂一次可吃到七種水果的水果餐。短時間內體重的確快速下降，一個月瘦了約10公斤，但她很快發現，身體狀況並沒有變得比較舒服。

直到一次體檢，她的血糖數值竟高達500到600mg/dL。林毅欣解釋，水果中含有大量果糖，當攝取量過多，又缺乏足夠蛋白質與脂肪緩衝，血糖會持續被推高；再加上本身具有糖尿病家族史，等於讓潛藏的顯性基因被全面誘發，最終演變成糖尿病急性重症。

水果減肥法成效快但有缺點！醫示警6警訊快就醫

事實上，坊間常見的「蘋果減肥法」、「水果斷食法」，都屬於極低熱量、極低脂肪的飲食模式，不僅容易造成營養素攝取不足，還可能讓基礎代謝率下降、免疫力變差，甚至對身體造成傷害。更現實的是，這類減肥方式一旦恢復正常飲食，體重往往迅速反彈，幾乎無法長期維持。

林毅欣醫師強調，這起事件真正危險的不是「吃水果」，而是「用單一食物快速減重」。對於有糖尿病家族史、肥胖或代謝異常的人來說，這種做法等同拿健康當賭注。若減重期間出現短時間體重暴跌、極度口渴、多尿、疲倦、噁心或腹痛等警訊，務必立刻就醫。飲食控制的核心是「均衡」，水果可以吃，但不能當正餐、不能無限量，更不該成為唯一的熱量來源。

糖尿病早已年輕化，家族體質遇上錯誤飲食就會「爆發」

林毅欣進一步分析，許多人誤以為糖尿病是老年病，但臨床上早已出現十幾歲就罹患第二型糖尿病的患者。糖尿病往往是「家族性＋環境因素」共同作用的結果，他說明，若父母雙方都有糖尿病，子女罹病機率高達70%，而若僅一方有，機率也接近40%。這樣的風險會隨時間累積，但一旦生活型態出現劇烈改變，也可能被提前引爆。

水果不是不能吃！「怎麼挑、吃多少」最關鍵，營養師揭低GI安全品項

統計顯示，20歲以上國人幾乎每10人就有1人罹患糖尿病，18歲以上更是每4人就有1人處於糖尿病前期，穩血糖已成全民課題。然而，台灣又是名副其實的「水果王國」，水果香甜多汁、隨手可得，究竟能不能吃？又該怎麼吃，才不會踩雷？

其實，真正該擔心的不是水果本身，而是種類與攝取方式。營養師薛曉晶於臉書分享，研究顯示，適量攝取新鮮水果，對血糖控制其實有幫助，但前提是不是高GI水果、也不是一次大量吃。

她提醒，像芒果、西瓜、香蕉、葡萄、鳳梨等高GI水果，容易讓血糖快速上升，果汁、果乾因去除了纖維，對血糖的影響甚至接近含糖飲料，更不適合作為減肥或控糖期間的主食。相對而言，藍莓、草莓、奇異果、蘋果（連皮）等低GI水果，才是相對安全的選擇，但同時仍需注意是否吃過量。

新陳代謝科醫師游能俊也曾以實測經驗指出，水果本即便只有半份醣量，就可能讓血糖明顯上升。建議有血糖控制需求的人，一天最多吃2次水果，每次約半份醣量，且務必安排在正餐後，讓水果與其他食物一起消化吸收，穩定血糖波動。



原文引自：她吃水果月瘦10公斤卻險送命！醫嘆血糖飆600全因這誤區