她吃爭鮮「塩味文蛤」驚見寄生小螃蟹！退餐後「挖過的蛤蜊竟又出現迴轉台」 業者回應曝
台北近日有民眾到爭鮮迴轉壽司用餐時，點了一盤「塩味文蛤」，竟意外發現蛤蜊肉內藏有一隻小螃蟹，引發對食材安全的疑慮。民眾將該盤餐點退回給店員後，卻驚見約5分鐘後，這盤被挖過洞的蛤蜊又出現在迴轉台上，讓她直呼「會不會太噁心」。
網友分享現場經過 小螃蟹意外現身
該名網友在Threads表示，當時她使用筷子將蛤蜊裡的橘色異物撥出，確認是一隻小螃蟹後，立即交給店員處理，並請求退掉這盤餐點。她貼文指出，5分鐘後，這盤「挖過洞的蛤蜊」又出現在迴轉台上，讓她對餐廳的食安管理產生疑慮。
貼文下方網友留言討論熱烈，不少人表示：「你已經用你的筷子挖過了他還放回去繼續轉...」「好噁 噁的部分不是你或螃蟹🦀是店員怎麼會放回去轉啦」「當下有發飆一下嗎！這個好令人生氣」「那個叫豆蟹啦...會出現在生蠔或是貝殼類裡面，是可以吃的，而且超級貴喔！口感很像軟殼蟹，不過放回去真的有點離譜」。
爭鮮回應 天然海鮮寄生現象
針對事件，爭鮮回應表示，文蛤屬天然野生海鮮，偶爾出現寄生小螃蟹屬自然現象。公司已要求供應商加強出貨前的檢視與篩選程序，也提醒各門市強化食材檢查，以確保用餐品質。
爭鮮同時強調，經調查確認，「現場並無將退回餐盤重新上架」，呼籲消費者安心用餐。
