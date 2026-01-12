她吃自助餐魚變「行走噴油機」！水產所曝3招辨真假

生活中心／饒婉馨報導

一名女網友近日發文指控，她在台北西門町某自助餐店購買便當，夾了兩片「鱈魚」，沒想到吃完兩天後，她不僅開始瘋狂放屁，還會排油在內褲上，甚至伴隨明顯氣味，讓她上班隨時處於社死的崩潰狀態。她後來上網查詢才得知，自己吃下的根本不是鱈魚是「油魚」，且內含人體無法消化的蠟。





網友分享親身經歷，提醒其他人要特別注意便當店販售的「鱈魚」。（圖／翻攝自Dcard）

女網友近日在匿名論壇《Dcard》上發文，控訴位於西門町某家自助便當店疑似賣「油魚」，讓她吃完過兩天後，開始有無法控制的屁；她坦言「那個屁一有感覺就是內褲濕濕熱熱的… 去廁所檢查才發現流出來的都是油，重點是那股味道超級重洗都洗不掉！」，且明確指出是「橘黃色的油且帶有魚腥味、油耗味」，讓她上班時都處於極度尷尬的狀態。她上網查詢後表示，「這根本就是傳說中的油魚…我真的會謝謝，有人體無法消化的蠟，吃下去就是會瘋狂排油，很多國家都是禁止的」。原PO直言「這間店居然為了省成本，完全沒有標示賣給不知情的客人」，並公布她當天便當最後要價160元，但油魚成本很低，最後提醒其他人「大家以後看到這種皮黑黑粗粗口感很Q的假鱈魚千萬不要夾，不然真的會變成自走噴油機」。

網友見此都氣憤不已，表示可以打電話投訴該店家。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上引來大批網友留言「現在便當店還敢賣油魚真的是很X圾」、「可以檢舉，油魚可賣但要明確標示」、「X你娘怎麼還不立法禁止賣這垃X魚」、「趕快去找衛生局檢舉， 這違法了，而且非常過分」、「黑心商家！該打消保專線了吧」。實際上，農業部水產試驗所曾分享，油魚（棘鱗蛇鯖及異鱗蛇鯖）因為含有約 18% 到 21% 的油脂，其中包含人體無法吸收的「蠟酯」（蛇鯖毒素），一旦攝取過量，油脂就會以劇烈方式排出體外，常被誤認為食物中毒 。水產試驗所建議，雖然台灣目前未針對油魚發出禁令，但消費者購買切片魚肉時應謹慎辨識，以免為了省錢或貪嘴，導致身體不適甚至發生「漏油」的尷尬意外 。

台灣觀光魚市標示「雪魚」為名，展售油魚片。（圖／翻攝農業部水產試驗所官網）

有專家對此提供3招辨識方法：

1. 看剖面：油魚體側中央有明顯的深色「血合肉」，鱈魚則沒有 。

2. 摸觸感：油魚肌肉密布油脂腺，手摸會有明顯油膩感；鱈魚則是肉質細緻、觸感乾爽 。

3. 觀肉色：鱈魚肉質較白且透明，油魚肉色雖然雪白但帶有油光，且通常腥味較重 。

