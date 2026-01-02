她吃薑母鴨「頭突中彈」！警抓人「忘做1事」嫌竟免罰

社會中心／張予柔報導



台南去年發生一起空氣槍射擊事件，引起社會關注。一名林姓男子在深夜持空氣槍發射BB彈，擊中薑母鴨店內一名女性顧客頭部，對方當場報警提告。不過案件移送法院審理後，因檢警未能提出關鍵鑑定證據，法院最終認定證據不足，裁定不罰。









女顧客深夜薑母鴨店用餐「頭突中彈」！警抓人「忘做1事」嫌竟免罰

林男持空氣槍發射BB彈，擊中正在薑母鴨店內用餐的女顧客頭部。（示意圖／民視新聞資料照）

根據裁定書內容，事件發生於2025年10月8日晚上11時8分許，林男在台南某處持空氣槍發射BB彈，擊中正在薑母鴨店內用餐的女顧客頭部。警方認為該行為具有危害他人身體安全之虞，依違反《社會秩序維護法》將林男移送簡易庭裁定，並當場扣押涉案空氣槍及BB彈作為證物。

未提出任何自行或送往專業機關進行動能測定測試報告，無法證明該空氣槍是否具備法律上所認定的「殺傷力」。（示意圖／民視新聞資料照）

然而，法院審理時指出，移送機關雖扣得空氣槍與彈丸，卻未提出任何自行或送往專業機關進行動能測定測試報告，無法證明該空氣槍是否具備法律上所認定的「殺傷力」。依相關規範，所謂殺傷力，指槍枝在最具威力的適當距離下，其彈丸動能須達到每平方公分20焦耳以上，並足以穿透人體皮肉層，且須經專業機關檢驗確認。但本案中，警方並未進行相關測試，也未補送專業鑑定資料，導致法院無從判斷該槍枝是否符合法定要件。

法院指出，受害女顧客提出的診斷證明書僅記載「頭部挫傷」，未明確記錄是否造成皮膚或血肉的穿透性傷害，無法作為槍枝具殺傷力的佐證。（示意圖／民視新聞資料照）

此外，法院也指出，受害女顧客提出的診斷證明書僅記載「頭部挫傷」，並未明確記錄是否造成皮膚或血肉的穿透性傷害，無法作為槍枝具殺傷力的佐證。簡易庭認為，即便林男確實持空氣槍射擊BB彈，但在缺乏動能測試與傷害性證據的情況下，不足認定其行為構成《社會秩序維護法》第63條第1項第4款所稱「有危害他人身體或財物之虞」的違序行為，最終裁定諭知不罰。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

