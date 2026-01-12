她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險

健康中心／李紹宏報導

北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！

一名女子20年來都把花生醬吐司當早餐，結果竟得巨大肝癌。（示意圖／PIXABAY）

劉博仁醫師曾在臉書分享一位女性患者的案例，該患者平時不喝酒，也並非B型或C型肝炎帶原者，卻在一次消化不良的檢查中，發現罹患巨大肝癌並已轉移至肺臟。經詢問發現，患者因非常喜愛花生醬，早餐吃花生醬吐司的習慣已持續20多年。醫師推測，其肝癌極可能是長期食用遭黃麴毒素污染的花生醬所致。

致癌殺手！不只花生 這些食物也藏黃麴毒素

醫師指出，黴菌毒素（尤其黃麴毒素）具有致癌性，被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，與肝癌、腎臟癌及胃癌密切相關。除了花生醬與花生粉，受污染的豆腐乳、臭豆腐、玉米，甚至是咖啡豆粉等食品都可能含有此毒素。這類毒素對肝臟的威脅尤為嚴重，是日常飲食中需高度警惕的健康風險。

預防黃麴毒素污染 醫勸掌握「新鮮現做」原則

醫生建議，可以選擇新鮮帶殼的花生，一解嘴饞，也較為健康。（示意圖／PIXABAY）

為了減少碰到黴菌毒素污染的機會，醫師建議選擇新鮮現做的食物。針對愛吃花生的民眾，要優先挑選「帶殼新鮮花生」，因為果殼的保護能降低花生仁被黃麴毒素污染的機率。透過改變挑選習慣與注重食物新鮮度，才能更有效地保障健康。

