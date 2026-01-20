她吹氣球「五官被黏住」倒地！尿失禁、唇發黑…嚇爛父

生活中心／饒婉馨報導

台南日前發生一起驚險意外，一名6歲女童在客廳玩耍大型鋁箔氣球時，因氣球破洞漏氣，女童試圖用嘴吹氣，卻不慎吸入氣球內的氦氣，導致瞬間缺氧倒地且失去意識。家長第一時間未察覺異狀，直到發現女兒尿失禁且嘴唇發黑才緊急救援，所幸送醫後撿回一命。









女童直接對嘴吹氣，導致氣球直接僅僅吸附在她的臉上，一度不能呼吸。（圖／民視新聞）

父目睹愛女「黑唇、尿失禁」嚇壞 及時扯開氣球送醫急救

根據監視器畫面，當時 6 歲的女兒正抱著「彩虹小馬」造型的大型鋁箔氣球在客廳玩耍，因氣球破損女童試圖用嘴對準破洞補氣。由於吸力影響，氣球瞬間如同面具般吸附並套住女童頭部，導致她吸不到氧氣，才走兩三步就突然失去意識、直接倒地。女童父親還原事發經過，「我發現的時候，她已經躺在地上，尿失禁、失去意識，把氣球從她臉上拔開的瞬間，她的嘴唇已經發黑」，女童隨後被緊急送往醫院搶救；醫師表示，幸虧家長警覺性高，及時移除氣球並恢復呼吸，若缺氧時間再延長，恐會造成永久性腦部損傷甚至死亡。

許多人因為吸入氦氣變聲覺得好玩，實際上國外已有多起吸入過量氦氣而喪命的真實案例。（圖／民視新聞）

醫學解析：氦氣雖無毒 吸入過量卻會「物理性窒息」

女童父親後怕直言，那一刻真的很近，近到你會突然明白，生命不是「差一點」，而是「如果再慢幾秒，世界就不一樣了」。對此，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海解釋，氦氣本身雖無毒性，但吸入人體後會取代氧氣，導致空氣中的氧氣濃度降低，如果吸入的氦氣濃度過高，會引發嚴重的缺氧症狀；醫師呼籲，無論是氫氣或氦氣氣球都具備潛在危險，家長在孩童玩耍時務必全程陪同觀察。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：6歲女童吹氣球遭黏五官…倒地抽搐！父驚見「嘴唇發黑、尿失禁」急送醫…

