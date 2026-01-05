她咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑大讚：文昌帝君顯靈

一名網友分享，自己到星巴克讀書時遇到數學題的瓶頸，隔壁一名阿伯主動搭話稱「我是建中老師，可以教你」，隨即現場講解數學長達2小時，直到原PO要去補習班才結束，讓她笑稱這是學測前的「小確幸」。

貼文在Threads上曝光後引發熱議，有網友從原PO貼出的照片中認出字跡，驚訝表示「你中頭獎了，他是超厲害的數學老師，精準制數學講義的作者」，更有人指出這位老先生是建中資深數學名師朱志群。

網友得知後紛紛留言「文昌帝君直接貼臉開大」、「同學你這兩小時加起來幾乎現賺5000元」、「我是你這陣子會乾脆帶著題本蹲在那家星巴克」、「他教你可能比教建中有成就感」、「你有請阿北喝杯咖啡嗎？」、「現在去咖啡廳讀書，已經不只是買咖啡，還是在賭師資」，還有曾受教過的學生感性回憶「他真的很有熱忱，被他教過一次，就算數學再爛也不會輕易放棄」，甚至有網友提到，先前曾聽聞朱老師身體欠安，這次看到他在咖啡廳親自教學，忍不住感動直呼：「看到老師還這麼有精神，實在太高興」。

這篇貼文也意外釣出其他「大神級教師」分享類似經驗，一名化學老師在留言區透露，曾在路易莎咖啡看到學生為一道題目苦惱不已，便上前點出關鍵敘述，學生恍然大悟後，他只淡淡留下一句：「我是作者」，帥氣轉身離開的情節，讓網友笑稱這一連串故事根本是「文昌帝君顯靈系列」。

