她哭喊「他要殺我」無人應！女子慘死家中 警拖20小時才破門

塔提雅娜・多科塔魯生前多次遭前男友丹尼・扎亞特（Danny Zayat）施暴，最終在住家內遇害。（圖／翻攝自IG）

澳洲34歲女子塔提雅娜・多科塔魯（Tatiana Dokhotaru）2023年5月曾透過電話向警方報案，聲稱遭到前男友攻擊，驚恐地表示「他正在打我、想殺我」。然而，警方到場後卻未能即時進入她位於雪梨22樓的住處，直到約20小時後才破門而入，女子早已身亡，死因為鈍器重擊導致腦出血。

根據《News.com.au》報導，當時０多科塔魯來不及告知警方具體住址，其手機隨即被凶嫌丹尼・扎亞特（Danny Zayat）從陽台丟下。監視器畫面顯示，扎亞特在她報警後僅3分鐘即逃離大樓，並竊走其積蓄。儘管警方於3小時後抵達現場，卻因無法確認具體樓層及房號，在未進入建築的情況下離開。

直到隔日晚間近7時，警方再次前往並試圖聯繫受害者但無回應，最終於約20小時後由扎亞特自行回到現場並發現屍體。法院審理時公開的警用隨身攝影畫面顯示，扎亞特當時表現極度激動，情緒崩潰痛哭，檢方形容為「鱷魚的眼淚」。

根據報導，兩人自2017年交往，至2022年11月分手。扎亞特從2021年起對她施以暴力，包括當眾毆打與推倒。2022年4月，多科塔魯曾申請家暴保護令，要求對方不得靠近、恐嚇或傷害她。但扎亞特隨即暴怒，並留下語音：「我要殺了妳。」

2022年底至2023年間，扎亞特因嫉妒多科塔魯與他人來往而多次施暴。2023年4月，他發現對方與他人訊息往來後，將其拖行、掌摑並掐脖。受害人曾簡訊友人表示「他把我打到快不能呼吸」，並指出「這是地獄，我全身都在顫抖」。

案發前一週，多科塔魯曾懇求扎亞特就醫：「你需要幫助……在一切太遲之前。」然而她的呼救未能阻止悲劇發生。多科塔魯面對長期控制與暴力，逐漸選擇隱瞞傷勢真相，不向外求援。法院認定扎亞特「形同看守般地限制她行動」，並在最終犯案前數日持續施暴。

法院指出，無法確認確切死亡時間，但推定多科塔魯在報案當晚至隔日清晨之間遇害。紐南威爾斯州警方表示，由於此案仍屬重大事故調查範圍，對延誤應變部分不予評論。法院指出，扎亞特在犯案後甚至企圖引導警方誤判死因為藥物過量，他拍攝受害人藥物並在警方問訊時刻意展示，然而驗屍與毒理檢查均否定此說。法院最終判處扎亞特18年徒刑，須服刑至少13年半。他的犯罪行為被形容為「長期操控與虐待的惡性循環」，包含多次肢體暴力、跟蹤與死亡威脅。

尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

警方最終在隔日晚間破門進入，卻發現多科塔魯早已死亡。（圖／翻攝自IG，@nypost）

