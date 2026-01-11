她哭訴「曾被父性侵」反遭串燒店老闆襲胸！因1事少判2月

女客人遭串燒店老闆性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





台中市一名男子阿輝（化名）在北區經營串燒店，女客人小花（化名）向他傾訴自己從被父親性侵，沒想到阿輝卻對小花伸出狼爪，遭判處阿輝有期徒刑1年4月，阿輝不服判決上訴，二審考量其後來坦承犯行，改判1年2月，全案仍可上訴。

根據判決書，2023年1月22日晚間，阿輝與小花相約在其經營的串燒店內聊天，之後邀對方到店內二樓，並拉下了鐵門，小花向阿輝傾訴曾遭遇父親性侵，認為阿輝女兒與花年紀相仿，於是向他詢問如何與家人相處。

沒想到阿輝不但沒有感到憐惜，反而對小花伸出狼爪，觸碰小花胸部，還露出生殖器要求小花撫摸，小花驚嚇表示並沒有意願發生性行為，並用言語安撫讓阿輝鬆懈，才讓阿輝打開鐵門放人，。

小花離開後，隨後向警方報案，法院認為，小花的說法前後一致，且有相關證人證述可資佐證，足認阿輝行為已侵害他人身體自主權。

一審1年4月 二審改判少2月

台中地院審理時，阿輝否認犯行，辯稱小花僅短暫停留，並未發生不當行為，但法院不採信其說法，依強制猥褻罪判刑1年4月。阿輝不服量刑提起上訴，並在二審中改口坦承犯行，表示願以15萬元與小花和解，但遭小花拒絕。

台中高分院審酌後指出，阿輝雖於二審坦認犯行，但未能獲得被害人諒解，僅就其認罪態度略予減刑，改判有期徒刑1年2月。法院也強調，對於侵害他人身體自主權的行為，仍須嚴正看待，以維護社會安全與基本人權。

