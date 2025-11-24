她喊「一堆32K工作都誰做？」 釣中南部人苦笑：跟我道歉

生活中心／黃依婷報導

新冠疫情席捲全球後，各國紛紛有感物價上升。一名女網友就感嘆，薪資成長「跟不上生活成本」，她發文曬出民國86年的徵才廣告後不禁疑惑，如今市場上仍有大量月薪32K到35K的工作，究竟都是誰在做？貼文曝光後，釣出大批中南部網友苦笑「請跟我道歉」。

一名網友在Dcard發文曬出當年求職廣告資訊，要求「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班薪資27,700元、晚班31,000元，另有小費可領，並列出當時部分物價，一包脆麵僅要6元、麵線糊10元、雞排則是只要35元，甚至就連中南部偏鄉透天僅需100到200萬元即可入手。

相較之下，經過28年，物價大幅上漲。原PO指出台灣現今脆麵10元、麵線糊25元、雞排70元，而中南部電梯別墅價格更飆到1200萬元以上。讓她不禁感嘆「現在那些32K到35K工作都是誰在做？外勞嗎？」。

貼文曝光，引來網友留言，「很遺憾，現在很多中南部月薪就是這樣」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講他30幾年前剛畢業做會計的時候就領三萬」、「我這個學歷碩士在台中就領過32k」、「南部一堆3萬多的工作」、「台中真的超慘，一堆32k工作，而且還遇到好幾個主管說核薪有35K已經很高了」。

也有人指出，「別說中南部，台北也是清一色3到4萬工作的」、「月薪34K是我本人了」、「33K還每日通勤三小時」、「打開數字銀行，上面就一堆答案啊！真心不騙」、「畢業第三年，餐飲業正職35k，偶爾加班有加班費但不多」、「我自爆，當年疫情畢業找不到工作待業三個月很焦慮，一份36k的工作我也去做了，而且還是電路設計」。

