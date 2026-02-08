她喊「我生來就是美國人」！釣出星條旗後代淚讚

國際中心／李筱舲報導



曾遭中共迫害的華裔作家曾錚，近日於社群平台分享其通過美國入籍面試的心路歷程。她感性表示，在準備考試過程中深受美國國歌《星條旗》打動，甚至表示也許自己「生來就是美國人」。文章曝光後，沒想到意外釣出國歌作者法蘭西斯・史考特・基（Francis Scott Key）的後代現身留言，感謝曾錚對自由價值的守護。





曾遭中共迫害！她喊「我生來就是美國人」 星條旗作者後代激讚「勇氣非凡」

曾錚在本月5日順利通過公民面試，正式成為美國公民。（圖／翻攝自Ｘ ＠JenniferZeng15）

曾錚美國公民面試被問「刁鑽」問題 她揭露中共罪惡獲肯定

曾錚在2011年持媒體簽證赴美，而她在本月5日順利通過公民面試，正式成為美國公民。事後她在X平台分享。她提到，在面試過程中，被問到兩個較為「刁鑽」的問題，如「是否加入過任何共產主義的組織？」以及「是否曾被逮捕、拘留或剝奪人身自由？」對此，曾錚主動向面試官坦承自己曾加入共產黨，但因修煉法輪功遭受電擊、酷刑等宗教迫害，已於2004年公開退黨；她更詳述在勞教所被剝奪人身自由的經歷，並強調目前經營媒體頻道旨在揭露中共罪惡，對方還詢問了頻道的名稱，把它寫進了檔案裡。

流亡二十載的里程碑：曾錚從中國難民到入籍美國之路

最後，曾錚通過了面試，面試官當場幫她安排了入籍宣誓儀式，她在文中寫道：「我人生中的另一個重大里程碑完成了。」而曾錚也在文中回憶當年逃離中國的經歷：「我在2001年逃離中國。2003年，我在澳洲獲得難民身分。2006年，我成為澳洲公民。2011年，我持媒體簽證來到美國。2019年，我獲得了『傑出能力』綠卡。今天，我通過了美國公民入籍面試。距離我成為澳洲公民，已經整整二十年了。」





拒當自由的旁觀者！曾錚憂中共滲透：入籍是為了守護「希望之城」

然而，曾錚近年觀察到美國的憲政體制與自由正面臨中共滲透的危機，這也讓她意識到自己不能再以「旁觀者」身分居住，必須成為真正的公民才能守護這座「希望之城」。她說，在準備入籍考試的過程中，她查閱了美國國歌，其中一句歌詞「而那滿天星條旗，將在勝利中飄揚，高懸於自由之地，勇士之鄉」深深打動了她。曾錚表示：「面試結束回家的路上，國歌一直在我腦海中迴盪。突然間，我意識到：其實，我生來就是一個美國人。」貼文曝光後，美國國歌作者的後代留言表示，看到曾錚對國旗與國歌的情感，令她喜悅的落淚，並盛讚曾錚展現了非比尋常的勇氣，歡迎她正式加入美國。

