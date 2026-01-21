她喊「爸終於來了」仍遭囚死！父懼內漠視…狠母洗屍滅證

社會中心／饒婉馨報導

台中一名詹姓婦人因為不滿 21 歲的小女兒沒把家裡打掃乾淨，竟然從 2023 年起將女兒囚禁在浴室內長期虐待致死，甚至在事發後冷靜洗屍企圖掩蓋氣味。台中地檢署依凌虐致死罪起訴詹婦，而陳姓父親雖然目睹女兒命危卻未伸出援手，被依幫助犯一併起訴。





她求救「爸爸終於來了」遭父漠視…被囚死！台中狠母「餓死21歲女兒」冷血洗屍味

詹女過去就曾因毆打婆婆而上新聞，沒想到之後境把目標轉向自己親生女兒。（圖／民視新聞資料照）





驚世媳婦轉向虐女！斷絕外界聯繫將浴室變「集中營」

根據《自由時報》引述大甲警方說法，詹姓婦人過去就曾因為痛毆婆婆而登上新聞，沒想到她後來將目標轉向親生女兒。起訴指出，詹婦在 2023 年 1 月強迫當時就讀高二的女兒休學，隨後利用電線綑綁房門與樓梯扶手，將其軟禁在1樓有衛浴的孝親房，後期更直接關進浴室，最終年僅21歲的陳女因營養不良餓死。據悉，陳女高中室友曾鼓勵她對外求助，但她恐懼母親威權而不敢向外界求援，導致學校、里長和社會局都未能發現這起囚禁案。

陳女父親去（2025）年9月25日騎車出門報案，向警方坦承自己「無力護女」。（圖／民視新聞資料照）





父親目睹愛女瘦成皮包骨 因害怕強勢妻子選擇見死不救

大甲警方指出，陳父案發時曾去警局做過筆錄，當時第一印象就是軟弱且極度怕妻子的人，他向警方坦承自己「無力護女」，且表示自己有次曾趁妻子不注意時拿鑰匙開門探視，女兒事後曾跟詹女說「爸爸終於來看我了」，陳父隨即遭到妻子痛罵，之後變再也不敢插手；直到去（2023）年 9 月女兒斷氣多日、死訊曝光，陳父才騎車前往警局報案。

斷氣四天後才移出遺體！冷血母親堅稱是在「管教」

檢警調查發現，詹婦在發現女兒沒吃門口的粥後，明知女兒可能已經死亡，卻冷血地不予理會，直到四天後因為擔心遺體發臭，才將女兒拖出浴室並清洗現場，試圖掩蓋屍臭味滅證。詹婦在應訊3小時過程中態度相當傲慢，對於凌虐情節避重就輕，甚至堅稱自己只是在教育小孩，不認為自己有任何錯誤。根據《三立新聞網》報導，檢方偵結後，認定詹婦涉犯私行拘禁凌虐致死罪，陳父則因知情不報、未施以援手，涉犯幫助加重私行拘禁罪，2人雙雙遭到起訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

