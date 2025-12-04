她喝喜酒包3600元 新人竟反嗆：現在一桌要3萬起跳

一名網友發文透露參加朋友婚禮，當天包3600元，怎料朋友卻抱怨現在行情一桌要3萬起跳，嫌紅包太少，貼文曝光後，引起熱議。

女網友在Threads發文表示，獨自一人參加朋友喜宴，沒想到朋友卻當場抱怨「一桌都要3萬起跳，妳包太少」。女網友透露，當下聽到後很尷尬，因此上網詢問廣大網友們的意見「我真的包太少嗎？」

貼文曝光後，吸引大批網友熱議，紛紛留言「我前幾天參加帶我女友，我包6000，我覺得妳很夠義氣了」、「一桌3萬假設做10個一個人也才3000妳已經平均值以上了」、「看過這麼多AA制，沒看過新人跟親友A的」、「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功！」、「她幹嘛弄一桌3萬的，辦婚宴虧錢正常，打平算賺到，自己結婚還那麼計較，況且你包的不少了。我結婚時候不熟同學硬要來吃，包了600。我也現場讓他進去」。

