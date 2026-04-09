她喝一口汽水突後仰昏倒 醫生火速檢查...解開謎團

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彰化一名女性在喝一口汽水後整個人昏倒。示意圖,Gimini繪製生成



只是喝一口汽水，她竟然昏倒送醫！真實病例發生在彰化。魏女士與朋友餐玩遊戲，在喝完一大口汽水後突然向後昏倒，同場者嚇了一大跳，送醫診斷是「迷走神經昏厥」，可能是太過緊張或興奮而影響迷走神經。

醫生說，另有2名70多歲的阿公也是經常昏倒，也被診斷是「迷走神經昏厥」，是嚴重的胃食道逆流所引發。

衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲表示，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會造成心跳變慢、血壓降低，血液輸送量變少，導致大腦血液供應不足，造成突然性暈厥，稱為「迷走神經昏厥」，如果能找出刺激迷走神經的因子，從源頭改善，大都能改善昏厥的狀況。

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住在彰化縣溪湖鎮的68歲魏女士說，2週前她和朋友在家中玩撲克牌，同時吃吃喝喝，她喝了一大口汽水後就昏迷向後倒，後腦撞到地上腫了一大塊，朋友嚇了一大跳，但她沒多久就醒過來，朋友擔心而送急診。

林嶸洲指出，對魏女士進行頸動脈超音波、腦波、24小時心電圖等相關檢查，並沒有發現腦部及心臟方面的問題，推斷是「迷走神經昏厥」，這是常見的症狀，大都能自發性完全恢復，反倒是突然昏厥，頭部或身體撞到硬物的傷害會更大。

林嶸洲表示，「迷走神經昏厥」在發生前通常有誘發因子去刺激迷走神經，比如身體嚴重疼痛、情緒激動、受到驚嚇等，魏女士的誘因可能是太過緊張或興奮激動，但也可能是汽水刺激食道，引發迷走神經反應。他請魏女士在生活中控制激動情緒的產生，至今未再昏厥。

林嶸洲說，之前有2名70多歲的阿公出現頻繁昏厥，一週昏倒好幾次，又沒有其他如高血壓、心臟、癲癇等問題，懷疑是「迷走神經昏厥」，也就是說，他們的迷走神經過度反應，一定有某個誘發因子刺激了迷走神經，而且很頻繁。

林嶸洲指出，2位阿公經過胃鏡檢查，發現他們都罹患胃食道逆流，發作時刺激了胃腸道的迷走神經而昏厥，經藥物及飲食調控，改善胃食道逆流，慢慢地就降低了昏厥的次數。

林嶸洲強調，「迷走神經昏厥」是良性的，平躺幾分鐘，血流進入腦部後就會醒來，但還是要排除其他可能的病因，最好也要找出誘發因子，以利應對。

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