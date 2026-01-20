她因侯友宜遭民進黨停權 嘉義縣美女議員確定參戰朴子市長！

嘉義縣議員黃嫈珺過去因現身侯友宜拜票場合遭民進黨停權3年，並於2024年7月宣布退黨，當時開嗆民進黨「傷透一個為黨奉獻多年的年輕人」。在退出民進黨1年多後，黃嫈珺確定轉戰參選嘉義縣朴子市長，將以無黨籍身份投入2026大選。

嘉義縣議員 黃嫈珺。（圖／黃嫈珺臉書）

根據《中時新聞網》報導，黃嫈珺將以無黨籍參選朴子市長。現任朴子市長吳品叡就是無黨籍，兩人私下也很有交情，黃嫈珺有望複製吳品叡成功經歷，獲得國民黨支持。

黃嫈珺為政二代，父親黃文峯為前台灣省諮議員，母親黃麗貞為前嘉義縣朴子市市長，舅舅黃榮利則是縣議員，「黃家班」成功深耕嘉義地方政治。由於父母都是民進黨籍，黃嫈珺也跟隨腳步加入綠營效力，連續4屆當選嘉義縣議員，從第17屆至第20屆皆順利連任，穩固嘉義地方版圖，成為民進黨得力幹將。

黃嫈珺將以無黨籍身分參選朴子市長。（圖／黃嫈珺臉書）

2023年侯友宜因參選總統在嘉義宮廟拜票時，黃嫈珺出現在現場並一同合照留影，遭民進黨以「違紀助選」為由懲處，被停權3年。黃嫈珺父母黃文峯、黃麗貞因挺侯友宜站台，則遭民進黨開除黨籍。黃嫈珺當時解釋，因父親和侯友宜是同窗摯友，於情於理選擇情義相挺侯市長，她也尊重父母選擇，但本人基於對民進黨的感情，不僅從未站台輔選侯友宜，更未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。

黃嫈珺2024年在臉書宣布退黨時表示，「告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠」，直言自海外學成歸國後就開始投入民主活動，在街頭舉牌、發傳單，從民進黨的基層做起，從未叛離民主自由與台灣路線。她更直言民進黨做法「傷透一個為黨奉獻多年的年輕人」。

