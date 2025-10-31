她因「無工作經驗」面試遭刷！怒返公司質問 網1原因控HR錯很大

女子因「無工作經驗」被刷掉面試。示意圖／photoac

求職者尋求工作與資方找尋人才，本為「雙向選擇」，不過一名女子指控，在網路上找到一份還不錯的崗位，投了履歷也接到面試通知，當天抵達現場後，面試官一聽見「沒有經驗」，就將女子刷掉；女子離開後越想越氣，認為毫無道理，憤而返回公司質問。

「就是要較真！」中國浙江一名女子說，今年9月在網路上投了簡歷，很快接到了面試通知，不過到了公司後，對方一聽沒有經驗，就直接停止下一階段面試；因為面試被刷，女子只好離開，正當走下樓梯時越想越氣，遂返回公司質問。

根據中國媒體報導，女子在意的不是職位、公司要求，而是「招募流程」，雖然能夠明白若不符合公司需求，「不接受也很正常」，畢竟找工作就是「雙向選擇」；不過她早已在履歷中寫道「無工作經驗」，表明了公司在收到履歷後根本沒有仔細看，還在大熱天要求職者花費時間成本前往面試，直言「完全就是在折騰人」。

女子將當時質問畫面錄下，同時上傳社群抱怨，未料遭到公司舉報下架了影片，事後認為自己沒有做錯，才把影片重新上架；如今影片受到網友關注，許多網友認為，這確實是公司HR的問題，由於履歷已清楚顯示性別、家庭組織、工作經驗、學歷等資訊，若HR認為不符合招聘條件，「大可以置之不理，不用通知人家過來面試」，直言「HR完全可以避免對不符合要求的應徵者做出這種不必要的傷害」。



