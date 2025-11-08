她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來

展文蓮因肺癌辭世後被冷凍保存，丈夫桂軍民堅持守候8年，盼科學奇蹟讓愛重生。（翻攝自微博）

這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。

8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。

「妳願意先睡一覺嗎？」 一個點頭，改寫愛的終點

2017年，展文蓮病危，醫生預告只剩數週壽命。桂軍民握著她的手，低聲問：「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。這一個點頭，成了兩人生命的分岔口，她選擇進入液氮的極冷世界，他則留在人間守候。

「她不是死了，只是睡著」 桂軍民守著一個夢

展文蓮的遺體在去世後被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院冷凍保存。據中國媒體報導，她的外觀仍保持完整，細胞結構穩定，研究院的冷凍罐更設有三重供電與防震系統，確保「沉睡」不被打擾。

液氮中的愛情故事 8年等待只為「那一天」

8年來，桂軍民始終不說「死亡」兩個字，在他心中，展文蓮只是「暫時沉睡」。他與研究院簽下了30年冷凍協議，甚至展文蓮的妹妹也發下願望：「我要努力活30年，等她回來。」

桂軍民回憶，當年他並不完全理解這項技術，只是「一個怕失去的人」。他相信，這是讓妻子不被時間奪走的唯一方法。

即便歷經2次心臟手術、與新伴侶同居，桂軍民仍說：「沒有人能取代展文蓮。」家中依舊擺滿妻子的照片與遺物。

「總得有人陪她醒來」 冰封之愛的最後約定

桂軍民坦言，自己清楚妻子在醫學上早已死亡，也沒有人能保證「復活」的可能，但他仍選擇相信奇蹟，「哪怕只能喚醒她的記憶，也足夠。」

桂軍民甚至對兒子交代：「等我也走了，把我一起冷凍。總得有人陪她醒來，不然她怎麼面對新的世界？」這句話讓無數網友動容。有人留言：「這不是科學，是信仰。」也有人感嘆：「愛情的極限，大概就是願意和你一起凍在未來。」

人體冷凍是夢還是迷信？

銀豐生命科學研究院成立於2015年，與山東大學齊魯醫院合作試驗人體冷凍技術，當時免費招募志願者。冷凍保存的理論是以極低溫阻止細胞活動，未來若醫學能修復組織損傷，或許能「重啟生命」。

然而，全球至今尚無成功復活案例，科學界多持保留態度。

