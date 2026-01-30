她外出散步遇熊攻擊！喊痛求救遭母認惡作劇 通話成最後遺言

19歲女孩與繼父散步遭黑熊咬死，而生前求救電話一度被母親視為惡作劇。示意圖／photoac

一名19歲女孩先前與繼父外出散步，原本是一場輕鬆愉快的行程，未料打電話給媽媽時，一隻熊突然追了上來，不僅攻擊繼父，自己的腿也被咬傷；起初媽媽聽見電話中求救聲，以為是場惡作劇，未料1小時後再次接到女兒來電，已成最後遺言。

根據《每日星報》報導，西伯利亞19歲女孩奧爾加．莫斯卡廖娃（Olga Moskalyova）當時與其繼父伊戈爾．齊加年科夫（Igor Tsyganenkov）外出散步， 正當奧爾加與媽媽通電話，突然繼父遭到野熊攻擊，自己也遭追逐60多公尺，腿部仍被咬傷。

奧爾加當時在電話中大喊「媽媽，熊在吃我！媽媽，好痛啊！媽媽，救命！」不過媽媽一直以為是場惡作劇，並未加以理會，直到聽見熊的咆哮及啃咬聲，才發現奧爾加正陷入危險，趕緊報警。

1個小時後，母親再次與奧爾加通話已成最後遺言，她虛弱表示「媽媽，我感覺不到疼痛了，請原諒我的一切，我非常愛你」，而當警方及獵人抵達現場，奧爾加遺體已遭熊啃咬。

事後該名媽媽表示，奧爾加才剛從音樂學校畢業，幾天前才領到駕照，稱奧爾加是一名有趣、熱情又友善的孩子，未料與繼父出門散步，雙雙因此喪命，當地人士表示，類似事件越來越常見，尤其在野生動物保護區，熊隻經常前往覓食，當見到人類，就會將其視為入侵者攻擊。



