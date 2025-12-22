她外帶回家吃晚餐「撈大蟑螂」：快吐了 林聰明沙鍋魚頭460字聲明道歉

生活中心／林昱孜報導

女網友購買林聰明沙鍋魚頭回家當晚餐，吃到一半撈出大蟑螂。（圖／翻攝threads）

朝聖嘉義名店吃到蟑螂！女網友前往林聰明沙鍋魚頭外帶回家享用，豈料，吃晚餐時竟然從裡頭撈出一隻大蟑螂，讓她直呼：「快吐了」。對此，林聰明沙鍋魚頭發聲明道歉，並主動聯繫顧客關心、致歉，同時保留相關異物，以利追蹤了解後續，也將全面加強環境及食安檢查流程，避免類似事件發生。

女網友在《threads》PO文並貼出指出，20日在晚間8時許，前往嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐回家，吃到一半才發現有一隻大蟑螂，讓她快吐了。貼文引起網友熱議，「基本上整鍋都中獎了，同一個時段內的客人，注意一下有沒有拉肚子」、「文化夜市這邊的小強真的超多啊」。

林聰明沙鍋魚頭發聲明道歉，強調會負起應負責任。（圖／翻攝林聰明沙鍋魚頭臉書）

店家負責人在貼文下方留言致歉，並已同步由門市與品保單位啟動內部確認流程，進行相關檢視與釐清；《嘉義林聰明沙鍋魚頭》粉專貼出聲明，已於第一時間主動以訊息聯絡當是顧客，同時請顧客協助保留相關異物，以利了解原因追蹤後續。

業者表示，嘉義光華店門市已經進行全面環境與食安檢查流程，一定會負起應有責任，後續將全面檢視備料、出餐流程，重新進行第一線同仁教育訓練，避免類似情況再發生，感謝顧客提醒藉此持續修正進步。

