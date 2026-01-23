她多做1事「勞退舊＋新制」滾出千萬退休金！勞退自提vs存0050誰划算？專家算出驚人差距





2005年勞退新制上路後，雇主須提撥6%薪資作為退休金，勞工可自願再提繳最高6%，享有節稅與投資收益分配。但是否要自提，一直是勞工的關鍵抉擇。

勞動部試算指出，45歲勞工自2005年起持續自提6%，平均月薪4.4萬元，至65歲時專戶可累積逾1千萬元，為老年提供穩定保障。但也有專家提醒，若年薪未達266萬元、稅率較低，自提的節稅誘因有限，不如改將這筆6%資金投入市值型ETF，長期下可能累積更多退休資產。

勞退新制上路滿20年，自願提繳人數持續攀升。勞動部指出，2025年1月至10月約134.5萬名勞工參與自提退休金，不到一年即增加近15萬人，顯示退休規劃觀念逐漸普及。其中，女性參與比例達52.35%，高於男性的47.65%，顯示女性勞工對退休生活的穩定性特別重視。

自提6%「勞退舊＋新制」滾出千萬退休金

勞動部並舉出實務案例：年約50歲的菲姐擁有14年舊制年資，2005年7月她選擇轉入勞退新制，並自2007年起開始自願提繳退休金。目前她的月薪約7萬元，新制個人退休金專戶已累積約190萬元，舊制退休金也近200萬元。

據勞動部提供的「勞工個人退休金試算表」，以薪資成長率1.44%、勞退新制基金過往收益率6.42%推估，若菲姐持續工作並自願提繳至65歲，新制專戶退休時可望累積762萬餘元；再加計舊制退休金約238萬元，合計退休金規模可望突破千萬元。

另一個案例是45歲的龍哥，他自勞退新制實施起便開始自願提繳6%，目前勞退年資已達20年4個月。過去20年間，提繳工資平均約4.4萬元，目前月薪約4.8萬元，專戶累積金額已達216萬餘元。

若龍哥持續工作至65歲，並維持自提比例，在相同的薪資成長率與基金收益假設下，退休時新制專戶累積金額可望達到約1,065萬元。

勞動部指出，勞工如能提早規劃並善用勞退新制及自願提繳機制，將有助於勞工退休前逐步建構一定保障水準的經濟基礎；受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞工保險局申報。

勞工也可善用勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」，先行試算未來退休時可能累積的退休金及每月可領金額，提早掌握退休財務狀況，為未來生活做好周全準備。

不是每個人都適合自提？專家點出關鍵盲點

然而，對於「人人都該自提6%」的說法，市場上也有不同聲音。

華爾街操盤手、財經達人闕又上曾在《金臨天下》節目中表示，除非是年薪超過266萬元、適用30%以上稅率的高所得族群，否則把錢交給政府代操，未必比自行投資市值型ETF更有利。

「稅率5%、12%、20%這些族群，大概不需要考慮勞退自提！」闕又上舉例，假設年薪60萬元、適用5%稅率的小資族，從30歲工作到65歲共35年，若選擇勞退自提6%，雖可省下約5.2萬元稅金，但透過政府代操投資，退休後專戶僅可累積約308萬元。

若不自提，而是將同樣金額投入0050，假設年化報酬率11.14%，退休時資產可望達到約1,000萬元，兩者相差高達690萬元；若是夫妻合計，差距甚至接近1,400萬元。

不過，勞退自提的優點在於保證收益，即便遇到金融危機，帳面報酬也不會轉負，但這樣的「穩定」，只有在稅率真的很高時，節稅效益才足以彌補投資報酬的差距。

以稅率20%族群為例，自行投資0050，資產可望比勞退自提多出415萬元；稅率30%時，差距縮小至17.4萬元；而稅率40%的高所得族群，勞退自提反而更具優勢。

月存2500到65歲，40年滾出驚人差異，

當然，也會有人認為，投資有賺有賠，且如今台股已突破3萬點大關，現在才投入還有機會？

我們以0050（元大台灣50）自2003年6月25日成立至今（2025/12為止），年化報酬率約12.6%，以及勞退新制基金過往收益率6.42%推估，若月薪4.2萬元，每月自提6%即2,500元，從25歲一路自提或定時定額存股到65歲退休，每月初投入，究竟能滾出多少退休金？

年報酬率 期末累積金額（元） 0％ 1,200,000 1％ 1,477,188 2％ 1,842,214 3％ 2,326,739 4％ 2,974,636 5％ 3,846,909 6.42％(勞退) 5,644,384 12.6％(0050) 36,337,907

計算說明：

1、月初投入、月複利公式，每筆享完整剩餘期數滾存。

2、0050歷史年化來自成立至2025年底含息總報酬；勞退為過往基金平均。

勞保達人：自提沒有標準答案

對此，勞保達人張秘書提醒，自提或不自提，並沒有誰對沒錯，而是取決於個人的財務狀況、退休規劃與風險承受能力。

她指出，對於希望擁有穩定退休現金流、投資屬性較保守的人，自提6%具有「強迫儲蓄、節稅、保證收益」三大優點；但對於希望資金運用更具彈性、並能承擔市場波動的人，自行投資可能更符合需求。

至於自提比例，張秘書建議，可依當年度財務狀況彈性調整。收入較高者可選擇6%，資金壓力較大的年份，則可調降至1%至3%。若遇到生活困難，也可隨時停止或調整提撥比例。

她強調，勞退自提是一套高度彈性的制度，最終選擇權仍在勞工自己手中，關鍵不在「跟不跟」，而在是否真正理解制度，並做出適合自己人生階段的選擇。

本文不授權媒體夥伴

