她多1招 退休金1000萬！勞動部也認證了

財經中心／劉宇鈞報導

勞動部提醒，退休規劃提早起步、預先準備，善用兼具「保本、保息、保證有」特色的勞退新制來「自願提繳退休金」，不僅能穩定累積退休儲蓄，更能為未來老年生活建立長期且安心的經濟保障。

依據統計顯示，截至114年單單1月至10月，自願提繳勞工退休金之人數增加就趨近15萬人，超過歷年全年度增加人數，顯示退休規劃觀念逐漸普及，特別是，女性參與比例的52.35%亦高於男性的47.65%，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意。此外，新加入自願提繳者中，高達95%選擇提繳法定最高上限6%，代表加入自願提繳的勞工，對於政府提供的退休金制度深具信心。

廣告 廣告

勞動部指出，自願提繳勞工退休金，能打造退休穩定的現金流。（圖／翻攝自勞動部官網）

勞動部說明，自願提繳對退休資產累積的助益相當明顯，並指出實務案例：

一、案例一、中年起步不嫌晚：

年約50歲的菲姐（化名），在勞退新制實施前即受僱，有14年的舊制年資，但自94年7月1日起毅然決然改選勞退新制，並自96年起開始自願提繳退休金，目前每月工資約7萬元，其新制個人退休金專戶累積金額已達約190萬元，舊制年資的退休金目前也將近200萬元。

不但如此，菲姐的新制退休金專戶仍會隨在職期間持續累積；以勞動部提供的「勞工個人退休金試算表」，按薪資成長率1.44%及過往勞退新制基金的收益率6.42%推估，若持續工作並且自願提繳退休金到65歲，菲姐退休時新制專戶可望累積762萬餘元，若再加計退休時的舊制退休金238萬元（推估退休時每月工資約8.5萬元），屆時新舊制退休金將累積千萬元。

二、案例二、退休金趁早存：

年約45歲、勞退提繳年資20年4個月的龍哥（化名），從勞退新制施行起就開始自願提繳6%，20年來的提繳工資平均約4.4萬餘元，目前每月工資約4.8萬元，專戶累積餘額目前約216萬餘元，如果龍哥繼續工作到65歲並持續自提，以相同的薪資成長率及勞退新制基金收益率推估，退休時專戶也將累積到約1,065萬餘元。

勞動部轉述，菲姐非常高興當年及早選擇參與勞退新制並持續自願提繳，對於政府提供勞工的退休保障也抱有充足的信心。勞動部指出，勞工如能提早規劃並善用勞退新制及自願提繳機制，將有助於勞工退休前逐步建構一定保障水準的經濟基礎；受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞工保險局申報。

勞工也可善用勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」（https://calcr2.mol.gov.tw/trial），先行試算未來退休時可能累積的退休金及每月可領金額，提早掌握退休財務狀況，為未來生活做好周全準備。

更多三立新聞網報導

江啟臣楊瓊瓔都想選台中！黃暐瀚預測「這1人」出線：形勢明確

2026機車補助來了！「這縣市」六都最多 可領44000元

獨裁政權不會長久！矢板明夫看伊朗動盪局勢：下個就是中國

年輕女子「耳朵驚見香菇」 醫揭1習慣害的：長黴了

