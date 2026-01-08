她天冷穿襪睡覺遭阿嬤罵「要死的人才這樣」 中醫師提醒2類人真的別穿

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

近期寒流來襲，氣溫驟降至10度左右，不少人習慣在睡前穿上襪子禦寒保暖，但也有人回憶童年時，曾遭長輩罵「要死的人才穿」，認為睡覺穿襪子會短命，引發網友熱烈討論。究竟冬天睡覺時是否適合穿襪子？中醫師劉宗昇指出，保暖固然重要，但若忽略氣血流通，反而可能帶來健康風險。

據《ETtoday健康雲》報導，劉宗昇解釋，腳部是多條經絡的匯集處，適度保暖能幫助陽氣運行，預防寒邪入侵。若穿著透氣、寬鬆的襪子入睡，對寒性體質、關節炎患者或容易凍傷的人都有益處，甚至能改善末梢循環、減少抽筋並提升睡眠品質。

然而，並非所有人都適合。劉宗昇提醒，若屬於濕熱體質，容易出汗或口乾舌燥，穿襪子可能造成悶熱，加重濕氣；而陰虛火旺者則可能因過度保暖導致火氣上升。此外，糖尿病患者、腳部有傷口或循環不良者，若因襪子壓迫加劇病情，甚至可能被視為「慢性自殺」。

他建議，寒性體質、孕婦、老人或冬季怕冷者，可以選擇棉質、鬆軟的襪子嘗試，但要避免過緊。若天氣不冷，最好讓雙腳自然散熱。至於不穿襪子的人，也能透過泡腳或食療方式達到保暖效果，例如以薑片、艾葉泡腳，或飲用紅棗桂圓湯補氣養血。

劉宗昇強調，中醫並不反對穿襪子睡覺的做法，但要依照個人體質與環境調整，避免盲目遵循傳統說法或習俗。

