她天天吃甜點仍瘦20公斤！減重醫揭關鍵 一直「這樣做」的人反而最慘

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

大家知道一塊蜂蜜蛋糕有多少碳水嗎？其實只有25g。每天一片，還是能減重的。減重醫師蕭捷健分享一個愛吃甜點的學員，讓她進行精緻碳水循環，把被妖魔化的碳水吃回來，最後反而成功地擺脫了甜食成癮，還減了快20公斤。

為什麼越戒越重？

大家身邊一定都有一個這樣的人：直接把碳水兩個字從字典裡刪除，只吃茶葉蛋、肉跟燙青菜，一開始真的很快；但沒過兩個月，有一天晚上想說吃一根蛋捲就好，結果吃了六包。蕭捷健表示，這不是意志力薄弱，這是大腦的稀缺心態（Scarcity Mindset）在搞鬼。當你把甜點和澱粉妖魔化，貼上絕對禁止的標籤時，大腦反而會對它們產生異常的執著，就像羅密歐與茱麗葉，你越不讓他們在一起，他們愛得越轟轟烈烈。長時間的壓抑會累積皮質醇（壓力荷爾蒙），等到理智線斷掉的那一刻，身體會啟動報復性進食。

跟著做 開啟你的減重外掛

蕭捷健強調，我們不要戒，我們要算。只要算出你的碳水預算，在這個額度內，不要有罪惡感。以前要算這些碳水超麻煩，又要查又要秤重，又要按計算機。現在不用了，把大腦外包給 AI，我們只要負責吃就好。

第一步：下載 App拿起手機搜尋 Google Gemini、ChatGPT

第二步：吃的都上傳給AI，多張亦可

．堅果、牛奶、豆腐、乳酪：這些都有碳水

．蔬菜、水果：連一盤看似無害的燙青菜，可能都有10 g碳水

．沾醬：那個淋在生菜上的胡麻醬，碳水也不少

只要送進嘴裡的，通通先拍一張！

第三步：對它下指令碳水量計算，剩下的就交給 AI 去煩惱

碳水循環、飲食自由的黃金公式

你的體重（x）×倍數=今天的碳水預算

．高碳日（活動量大）：體重×3以內

範例（70 kg）：70 × 3 = 210 g淨碳水

．中碳日（普通活動）：體重×2以內

範例（70 kg）：70 × 2 = 140 g 淨碳水

．低碳日（休息日）：體重×1以內

範例（70 kg）：70 g 淨碳水

吃對時間、做對防護 減重不用活得像苦行僧

１.吃入口的通通都要算

蕭捷健指出，牛奶、豆漿、毛豆、沾醬、蔬菜、加工食品，這些都有少量碳水，積少真的會成多。尤其是牛奶，常常被大家當水喝，結果一整天的額度都被它喝光了。掌握以下三個原則，增肌減脂效果更好：先吃掌心大瘦肉、豆乾、肉或豆腐➔再吃兩個拳頭蔬菜➔最後才吃澱粉／甜點。這樣吃可以刺激自體腸泌素，讓你比較不容易餓，也不容易囤積脂肪。

2. 8/2法則

8成健康澱粉，2成精緻澱粉？甜點的糖分太高，把預算都給精緻澱粉，長期下來還是不太健康

3、挑時間吃

精緻甜點比較容易衝擊血糖，所以如果要吃，安排在早上或中午吃，絕對比晚上好！白天的代謝比較快，胰島素敏感度是晚上兩倍，還有時間把它消耗掉；晚上吃，身體準備休息了，胰島素也很累，那些糖分很容易就直接變成脂肪存起來了。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

