她天天補益生菌+大量青菜 肚子更脹、便秘更慘！醫曝元凶在這

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一名50歲的女性上班族，幾乎每天都為腹脹所苦，特別是餐後症狀更為明顯，長期便秘的問題也在近一、兩年明顯惡化，甚至需要依賴瀉藥才能排便，於是刻意天天補充一般益生菌，並大量攝取蔬菜，沒想到症狀反而更明顯。醫師提醒，如果在身體消化能力不足、菌相失衡的情況之下，這些原本被認為健康的做法，反而會加重了腸道負擔。

該名女性上班族，自認生活習慣不差，三餐雖外食，但都選擇低碳或標榜健康的餐盒，週末也會騎腳踏車或爬山維持體能，年度健檢的腸胃鏡檢查結果也顯示一切正常，然而，腸胃老毛病在每日補充益生菌，三餐增加蔬菜攝取量後，越吃反而越脹，已嚴重影響到生活品質。

收治病人的聯欣診所院長顏佐樺表示，經過詳細的問診和功能醫學檢測，才逐步釐清問題的核心。檢測報告指出，該名女性的PE-1胰彈性蛋白酶明顯偏低，表示胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物，當食物在上消化道未被充分分解就進入腸道，就容易被細菌過度發酵，進而產生大量氣體形成脹氣。

第二個問題，顏佐樺說，則是腐敗性及有益的短鏈脂肪酸（SCFA）數值皆異常高，代表糞便裡殘留許多未被分解的東西，腸道內可能有「不正常的發酵狀態」，因此推論是小腸菌叢過度增生（SIBO），讓腸道消化與吸收功能被干擾。

顏佐樺指出，經綜合評估後，以上兩個問題都解釋了為什麼在補充一般益生菌或大量攝取蔬菜後，症狀反而越明顯，因為在消化能力不足、菌相失衡的情況下，這些原本被認為健康的做法，反而加重了腸道負擔。

顏佐樺強調，不少人深信「健康飲食一定有幫助」，卻沒意識到，若身體的消化與吸收基礎沒有準備好，再多的膳食纖維或益生菌，不但難以改善問題，反而可能加重腹脹與不適。若長期依賴胃藥、止瀉藥、瀉藥或自行補充益生菌來「壓症狀」，卻沒有找出背後的根本原因，問題往往只會反覆出現，建議就醫找出失衡的環節，循序調整消化與菌相，腸道才能真正恢復穩定。

