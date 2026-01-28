她失婚後辭工照顧失智母，撐15年只靠手足補貼…一場急病頓悟：母親有我看護，我病了誰來顧？





母親還有我看顧，但我自己病了，誰來顧我？兄姊們會來幫忙嗎？很難。

「阿娟，你爸爸回來沒？」母親起床的第一件事，就是問父親回家了嗎？但父親過世已將近15年了，她老是認為父親去出差還沒回來。而我，剛開始還會告訴她，父親已經不在了，但她始終認定父親會回來，後來，只能說父親出差要好幾天，沒這麼快回來。

母親90歲了，確定有失智也超過10年，身為么女的我，自從父親走後，一直留在身邊照顧她。話說兄弟姊妹6個人，為什麼由我來照顧母親？因為其他兄姊都已離開家鄉發展，或是嫁到其他地方，而我「剛好」已經離婚了，沒有家累，又是父母最疼的老么，那「當然」由我回家擔負起這個責任。

照顧母親我不該有怨尤，但我當初辭掉了都市的工作回來，而離婚後孩子都跟了前夫，我已一無所有。哥哥姊姊中，有3人會按時寄錢回來貼補家用，其他則是「想到時」才寄，這些錢雖夠我跟母親生活，但母親高齡又失智，身體狀況很差，有大半時間躺在床上，看病、營養品、紙尿布等等加上去，那些錢根本所剩無幾。

失智母全靠一人顧，她憂鬱到去看精神科

母親生活幾乎無法自理，日常大小事全得靠我一個人忙，其實做習慣了，這些倒還好，但隨母親失智越來越嚴重，不但要一直應付她重複的話或要求，還必須安撫她越來越不穩定的情緒。以前總覺得別人說，照顧失智家人會崩潰，好像有點誇張，但現在看起來，我雖然還沒崩潰，卻已經開始去精神科看憂鬱症了。

今年初，為了幫母親坐上輪椅，自己腰卻閃到了。以前雖然也發生過，但大都過幾天就恢復了，這次卻過了一個禮拜還沒好，只好趕快去看醫生。醫生說因為延誤就醫，狀況不太好，需要長期治療，我換到中醫那邊看，每隔一天就得去換膏藥，麻煩的是，頻繁去診所卻影響了看顧母親的責任。

我半夜在想，母親還有我看顧，但我自己病了，誰來顧我？兄姊們會來幫忙嗎？很難。過年時，家人們回來，我鄭重地跟兄姊們說，母親目前的狀況，我一個人真的撐不下去了，尤其是當我自己出狀況時，母親怎麼辦？我寧可自己去找工作，來負擔找人看顧母親的費用。

母親在有手足補貼，老了以後靠誰養？

兄姊們當然是好言安慰我，都說知道我的辛苦，如果錢不夠可以說一聲，但母親失智還是自己人來顧比較好。我說要回去工作，其實也是氣話，因為我這年紀要去上班很難，要找收入好的更難！但我堅持，不能只有我一個人顧母親，最好找外籍看護幫忙，這樣我壓力也比較輕一點，而且有人互相照應，家裡也比較不會出狀況。

找外籍看護一個月要2、3萬，他們當然面有難色，但我強調，照顧母親我雖責無旁貸，可是我沒收入，也沒子女，以後老了靠誰養我？你們以後會養我嗎？如果連這個費用都無法負擔，我萬一也躺下了，那母親怎麼辦？

家人百般協商後，找外籍看護這事終於說定了。但可能是疫情影響，仲介辦理時間比以往慢了不少，至今仍無法確定人到臺灣的時間。為了自己能按時就診，我找到一位臨時看護黃小姐幫忙，她會每隔一天的上午來照顧母親，暫時解決了問題。

黃小姐人很好，也很懂得照顧失智的對象，有時我從中醫那邊回來，兩人還會聊上一陣子。她知道我因為幫母親坐輪椅，才扭傷了腰部，主動告訴我「移位」的訣竅，並且傳授了我很多失智照顧上的技巧與知識，讓我恍然大悟，原來以前這麼累，是因為很多照顧方式有偏差才造成的。

黃小姐來了之後，我的確輕鬆了一些，但這場病讓我深深地感覺到，自己也該為以後打算一下了，否則老了之後，真的就無依無靠了，因為我犧牲的，不只是照顧母親的這段時間，也包含了我以後的下半輩子。

