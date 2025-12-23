她好奇出國不回婆家「一個人可以去哪？」網給建議

隨著今年邁入尾聲，農曆春節也即將到來，許多民眾已經開始安排行程、訂購年菜。有網友分享，這次過年想自己好好放鬆，讓另一半自己帶孩子回婆家，好奇有哪些地方適合出遊，引發網友討論。

過年雖然熱鬧，但也相當忙碌，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露這次過年想自己好好放鬆，讓另一半自己帶孩子回婆家，好奇在不出國的情況下，網友們有沒有推薦的景點，「有什麼建議過年頭兩天的好去處嗎？出國還沒辦法」。

不少網友建議「礁溪住個飯店泡溫泉」、「溪頭園區住宿」、「會自己開車嗎？會的話找一些遠一點的點走走，平常有小孩跟著，很多都要找小孩需要的景點，趁這時候去小孩嫌無聊或是不能去的地方趕快去，我自己這兩天已經排好做美甲、美睫，就是沒有去婆家這選項」

「找露營的小木屋發呆、享受悠閒」、「就隨便訂個有浴缸的商務飯店吧，最好附近還有老街，過年老街好逛」、「回娘家，約好姐妹出來聚聚」、「我建議到外縣市住飯店閒晃兩天一夜，到哪，心情都爽！躺在飯店床上發呆舒心～」、「不能出國就去個渡假飯店進去躺個幾天」。

也有網友分享經驗談「我和娘家不親，所以我不會選擇回娘家，我會在和老公孩子的小家耍廢2天～買點自己喜歡吃的食材，想吃就自己煮，懶得煮就去排隊買速食嗑。賴在家裡一個人看自己想看的影片、小說，想吃就吃想睡就睡，沒有人會一直喊老婆喊媽媽喊我的名字，完全的放鬆，感覺超棒！」

撰稿：吳怡萱




