她好奇問「什麼工作願意做一輩子」？ 過來人點關鍵：人生要追求進步

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

在物價上漲、職涯競爭激烈的時代，想要找到心儀的工作並不容易，薪資、工作性質和時間都會影響大家的工作意願。近日，有網友發文詢問：「幾歲找到什麼工作，讓你覺得你能一直做下去都不換？」貼文引發熱烈討論，有網友認為「沒有什麼工作是一輩子，請記住：你的人生才是主線任務」。

有網友發文詢問：「幾歲找到什麼工作，讓你覺得你能一直做下去都不換？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「你在幾歲的時候找到了自己可以做一輩子的工作」為題發文指出，她對職涯規劃產生好奇，想了解大家是在何時找到自己的定位，又是什麼樣的工作讓他們覺得可以投入一輩子」。原PO提到，像美甲師和教師等職業，對自身專業常抱有明確認同感，「他們喜歡自己的工作、也不想改變職業」，因此想知道網友們的親身經驗。

廣告 廣告

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人分享自己的職涯歷程，「23歲開始寫程式，現在30多歲還是很喜歡」、「26歲入職助人相關行業，第一次一份工作可以做超過一年，即使錢不多也沒關係我比較看重能穩定工作」、「20歲開始當剪輯師，從懵懂接案、到進入職場，現在已經可以完全獨立接案了，7年了還是很熱愛剪片」、「28歲開始正式在學校教書，但自己大概16-17歲就很確定要在學校當老師了」。

也有不少人認為，現代根本不存在「做一輩子的工作」，「沒有什麼工作是一輩子，請記住：你的人生才是主線任務」、「26歲開始工作，現在36歲，尚未找到，做過的每份工作，我看起來都是每個月都有薪水，但是哪天可能就會發生變故，失業」、「除非是國營或公務員，不然覺得會永遠做下去才可怕」、「目前29歲，還在追求更高的薪水，只要有更好的機會一定跳，所以我是覺得除非只想輕鬆躺一輩子，不然人的一生應該要一直追求進步」。

更多FTNN新聞網報導

他問沒技術性工作月領40K如何賺？網建議：找體力活換

「越想越害怕」她待業1個月收到offer卻想逃 網勸：先不要衝動上班！

「眼裡無光」對什麼都不感興趣！女網友吐30歲迷茫 萬人共鳴：每天只是活著

