她好奇問「什麼工作願意做一輩子」？ 過來人點關鍵：人生要追求進步
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
在物價上漲、職涯競爭激烈的時代，想要找到心儀的工作並不容易，薪資、工作性質和時間都會影響大家的工作意願。近日，有網友發文詢問：「幾歲找到什麼工作，讓你覺得你能一直做下去都不換？」貼文引發熱烈討論，有網友認為「沒有什麼工作是一輩子，請記住：你的人生才是主線任務」。
一名網友日前在Dcard上以「你在幾歲的時候找到了自己可以做一輩子的工作」為題發文指出，她對職涯規劃產生好奇，想了解大家是在何時找到自己的定位，又是什麼樣的工作讓他們覺得可以投入一輩子」。原PO提到，像美甲師和教師等職業，對自身專業常抱有明確認同感，「他們喜歡自己的工作、也不想改變職業」，因此想知道網友們的親身經驗。
文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，許多人分享自己的職涯歷程，「23歲開始寫程式，現在30多歲還是很喜歡」、「26歲入職助人相關行業，第一次一份工作可以做超過一年，即使錢不多也沒關係我比較看重能穩定工作」、「20歲開始當剪輯師，從懵懂接案、到進入職場，現在已經可以完全獨立接案了，7年了還是很熱愛剪片」、「28歲開始正式在學校教書，但自己大概16-17歲就很確定要在學校當老師了」。
也有不少人認為，現代根本不存在「做一輩子的工作」，「沒有什麼工作是一輩子，請記住：你的人生才是主線任務」、「26歲開始工作，現在36歲，尚未找到，做過的每份工作，我看起來都是每個月都有薪水，但是哪天可能就會發生變故，失業」、「除非是國營或公務員，不然覺得會永遠做下去才可怕」、「目前29歲，還在追求更高的薪水，只要有更好的機會一定跳，所以我是覺得除非只想輕鬆躺一輩子，不然人的一生應該要一直追求進步」。
更多FTNN新聞網報導
他問沒技術性工作月領40K如何賺？網建議：找體力活換
「越想越害怕」她待業1個月收到offer卻想逃 網勸：先不要衝動上班！
「眼裡無光」對什麼都不感興趣！女網友吐30歲迷茫 萬人共鳴：每天只是活著
其他人也在看
北市府開"不到3萬薪水" 議員踢爆:近53%轄下單位請嘸人
生活中心／綜合報導都2025年底了，怎麼還會有老闆，薪水開不到三萬！想當然爾徵不到人，只是沒想到，這款低薪竟是出自台北市政府！議員踢爆，北市府人材缺額不斷擴大，有多達近53%的轄下單位、機構，請不到人，動保處更是將近4成人力沒補齊。探究原因，恐怕就跟這低薪，很有關係。北市議員（國）李明賢vs.北市府人事處長王崇斌：「台北市的平均消費你知道是多少嗎，3萬4千952元，3萬4不到3萬5嘛，可是你們開出的職缺，很多是低於這個生活線的喔。」明年元旦，最低工資將上調到2萬9千5。都什麼時候了，薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府！薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府（圖／民視新聞）民眾：「感覺沒什麼發展性，約聘人員的話好像他的調薪，他也不會有調薪，如果以後要拿這個當經歷來跳槽的話，好像也沒什麼競爭力。」民眾：「你還是要算進去，比如說像有些人要租房子什麼的，那或是你要跟朋友出門，就是一些娛樂啊，吃飯聚會等等，其實2萬9（薪水）來說應該是不太夠用。」台北市政府今年十月，總員額缺口，達1萬3千多人，缺額率17.1%。比起去年同期，再上升0.9個百分點。近51%的轄下機關來看，開缺大半年，人還是補不滿。其中以動保處缺額率達36%最高。捷運局、工務局也不惶多讓，少了1/3的人力，卻要撐起100%的工作，形成負面循環，人不進來、卻不斷流失。台北市議員（國）李明賢：「你們目前在徵才的，都大概2萬9到3萬6，這些當然有些是工友，有些基層像你講的，基層的公務人員，低於說台北市的生活平均水準的話，那你現在徵才，就徵不到啊。」市府人材荒，矛頭直指薪水，真的太低！點開北市府徵才網，政風室找事務工友，起薪2萬9千220元。議員批評市府帶頭低薪，青年在首善之都，只能入不敷出。政風室找事務工友，起薪2萬9千220元（圖／民視新聞）台北市政府人事處長王崇斌：「就公務人員的部分，只有委任第一職等的，最低薪點的部分，才會低於3萬4千元，那這個部分，事實上在我們市府的用人裡面，算是非常極少的比例，只有大概0.3。」台北市長蔣萬安：「中央機關也都在台北市，會有一個磁吸的效應，我們希望先把這樣的效益降低。」喊話北市帶頭調薪、祭津貼，就盼有效留住人才，別讓蔣市府成了空殼。原文出處：北市府開「不到3萬薪水」 議員踢爆：近53%轄下單位請嘸人 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過北市最強黑馬登場？王世堅讚「他敢說話有能力」 蔣萬安也回應了民視影音 ・ 1 天前
職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位
去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。勞動部長洪申翰說，勞動部將擴大懷孕歧視執法，違法者將明確揭示違法態樣，並公布事業單位及負責人姓名。聯合新聞網 ・ 1 天前
懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱
新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。太報 ・ 1 天前
年底想換工作？職場倦怠殺手曝光！ 網友熱議8大職業倦怠原因你中幾項
近年來，由於職場環境變動快速、產業競爭激烈，許多人終日忙碌，難以在生活與工作間取得平衡。在這種身心超載的環境下，不少人逐漸對工作失去熱情，甚至萌生離職念頭。那麼，究竟是哪些主要原因容易引發職業倦怠呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大職業倦怠原因有哪些。NOW健康 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 4 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 23 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 天前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 29 分鐘前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵
中華男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭日本以90：64痛宰，表現讓許多台灣球迷大失所望。對此，中華職棒會長蔡其昌發文聲援。 中華男籃昨天進攻全面熄火，上半場落後23分，下半場一度被拉開到30分以...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前