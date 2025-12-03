她婚宴包3600遭新人嫌太少「1桌3萬起跳」 網友群嘲：有夠難看

1名網友獨自參加友人的婚禮並包3,600元，孰料對方抱怨「妳包太少」；示意圖。（Pixabay／Image by Pexels）

一場婚宴紅包包多少，宛如友情照妖鏡，反映兩者的人品！1名網友獨自參加友人的婚禮並包3,600元，孰料對方抱怨「妳包太少」讓她尷尬也質疑自己。對此，其他人紛紛力挺女網友，嗆該新人「辦婚禮想著要回收成本，有夠難看」「分明是把你當ATM！」

1名女網友於Threads無奈發文，她獨自參加朋友的婚禮，包了3,600元紅包作為祝福，孰料對方竟嫌棄聲稱「現在一桌都要3萬元起跳，妳包太少！」讓她尷尬將事件分享在網路上並詢問「是我真的包太少嗎…？」她事後也補充，5年前這名朋友與現任伴侶一起參加，當時2人包3,600元，「我這樣也算雙倍了吧！」

貼文曝光後，其他人紛紛表示，「新人愛面子選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單？這到底是什麼奇怪的邏輯？」「改包1,200人不要去，剩2,400帶父母去吃頓好的…選我正解」「一桌3萬，假設做10個一個人也才3,000，妳已經平均值以上了」「辦婚宴，虧錢是正常，打平是運氣，有賺是做人成功！」「這人真的是厚顏無恥，紅包還要有低消，還情緒勒索朋友！？這是把你當朋友？分明是把你當ATM！」

也有人認為「結婚想『請客』，是他們的事。妳願意參與，想必也是基於『交情』。結婚『請客』是基於分享喜氣，不該是『強迫消費』。一桌30,000元，如果『新人』請不起，可以訂消費較低的酒席，憑什麼我要替新人買單。3,600元，可以ㄧ個人好好的享受一頓美好的晚餐，何必去吃大雜燴，還得受新人秤斤論兩的氣？新人結婚，沒哪個『卡撐』，就別吃那『瀉藥』」。

