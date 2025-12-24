她婚後想懷卻一直懷不上，一查腸子竟被「啃」了！醫警告：有些痛不能忍

生活中心／唐家興報導

醫師提醒，當身體反覆發出疼痛警訊時，不要一再忍耐，要及早檢查、及早釐清原因。（示意圖／記者楊晴雯攝）

面對婚後想懷懷不上的困擾，許多女性往往先尋求生殖門診的協助。然而，有些難孕的真相卻隱藏在意想不到的地方。最近在臨床病例中發現，一名 31 歲女性長期深受經痛之苦，且一查腸子竟被「啃」了，原來是本該在子宮內的內膜組織，竟「逃逸」到了直腸，成為阻礙求子之路的元兇。

【結婚後遲遲懷不上，症狀早已出現】

近日，杭州市婦產科醫院在《醫生有話說》專欄分享一個案例，在網路上引起熱烈討論：31歲的莉莉，從年輕時就有嚴重經痛，疼痛一拖就是十多年。她一直以為「生完孩子就會好」，沒想到婚後積極備孕，卻始終沒有好消息。

近兩年來，她的經痛明顯加劇，還合併出現反覆腹瀉、肛門墜脹感，甚至在非月經期間，也會感到右下腹刺痛。原本以為只是腸胃問題，輾轉檢查後，才發現真正的原因藏在婦科。

【不是腸炎，是內膜跑進腸道】

進一步檢查顯示，莉莉罹患的是「腸道深部浸潤性子宮內膜異位症」。簡單來說，本該待在子宮內的內膜組織，卻異位生長到腸道，深入侵蝕腸壁，造成疼痛、腸道症狀，甚至影響生育。

醫師評估她的病情與生育需求後，安排腹腔鏡手術切除病灶，術後恢復良好，症狀也明顯改善。

【台灣醫界早已提醒：內異症不只影響子宮】

其實，這類案例在臨床並非個案。台灣子宮內膜異位症學會近年多次在學術研討與衛教中指出，子宮內膜異位症不只發生在卵巢與骨盆腔，嚴重時可能侵犯腸道、輸尿管等部位，導致腹痛、腹瀉、排便異常，甚至影響生育能力。

多位國內婦產科與生殖醫學醫師也曾公開提醒，部分女性長期被當成「腸胃不好」或「單純經痛」追蹤，實際上卻是深層內膜異位病灶在作祟，等到確診時，往往已影響生活品質與受孕機會。

【為什麼容易被忽略？症狀太像腸胃病】

醫師分析，腸道型子宮內膜異位症最困難之處，在於症狀高度混淆。腹痛、腹瀉、便秘，未必每次都與月經同步，讓患者與醫師都容易先往腸胃科方向思考，導致延誤診斷。

但臨床經驗顯示，若出現「經痛逐年加重＋排便異常或肛門不適」，就不能只當作小毛病看待。

【治療需量身規畫，不是一切都要開刀】

台灣醫師共識指出，治療方式需視病灶範圍、症狀嚴重度、年齡與是否有生育需求而定。部分患者可先以藥物控制疼痛與病灶活性；若藥物效果不佳、症狀嚴重，或有迫切懷孕需求，才會評估手術介入。

醫師也提醒，即使接受手術，內膜異位症仍有復發可能，術後追蹤與後續治療同樣關鍵。

【醫師提醒：經痛不是一定要忍】

國內婦產科醫師普遍強調，長期嚴重經痛、久備不孕、反覆腸道不適，都不是「正常體質差」那麼簡單。尤其有內膜異位症病史或相關家族史的女性，更應提高警覺。

醫師呼籲，當身體反覆發出警訊時，不要一再忍耐。及早檢查、及早釐清原因，才能避免讓原本可以控制的問題，悄悄演變成影響生育與生活的大關卡。

