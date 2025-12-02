她存錢少1千急取消還是沒用！女子傻眼「原來都白數了」 工程師曝1招自保

民眾透過自動櫃員機辦理存款業務時，應提高警覺，必要時可用手機錄影自保。（圖／黃耀徵攝）

不少民眾忙碌無暇親赴銀行臨櫃辦理存款業務，轉而仰賴自動櫃員機（ATM）完成交易。然而，一名女網友在使用ATM存款時卻遇上金額短少的情況，儘管立即取消交易仍無法取回損失金額，讓她無奈求助銀行，該事件在社群平台引起廣泛關注，也引發民眾對於ATM安全性的疑慮。

這名網友於Dcard發文表示，她平時使用ATM存款時都格外謹慎，不僅會當場點鈔，還會唸出金額並比手勢，試圖讓監視器畫面留下記錄。未料日前在一次存款過程中，機器顯示金額竟少了1000元。她當下緊急按下取消鍵，但退回的鈔票仍比原數目少，損失依然存在。

原PO事後聯絡銀行反映情況，卻遲遲未獲明確答覆。數日後主動追問，對方僅回應「當日交易金額確認無誤，未發現溢鈔」。她要求調閱監視器畫面，但所提供的影像模糊不清，無法辨識她投入的鈔票張數，讓她無奈表示：「原來我以前都白數了。」

對此，該名網友詢問工程師如何避免類似情況再度發生，對方一時語塞，最後僅建議「用手機錄影存款過程」，並坦言有影像佐證時，銀行處理起來會比較有依據。這番回應雖讓原PO感到無奈，但她仍提醒民眾，無論是存錢或領錢時，都應以手機錄下整個操作流程，確保自身權益，事後若無異常再刪除影像亦不遲。

此事件引起網友熱議，許多人留言表示震驚並感謝提醒。「現在領錢也要錄影了」、「太誇張了，完全不敢再用ATM存錢」、「監視器不清楚真的該改善」。也有網友建議可向金管會申訴，督促銀行提高監控設備品質。

另有自稱郵局ATM相關從業人員的網友指出，若ATM出現鈔票多發等異常情況，內部需由三人共同監管並進行帳目核對，且受金管會嚴格監督，並非外界想像的「可以私自處理」。

