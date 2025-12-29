她定義了一整個世代的性感！喘息聲震撼全球 碧姬芭杜那首「最色法國歌」背後的愛恨糾葛
法國女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）曾是一整個世代的「性感」代名詞，她的代表作《上帝創造女人》（And God Created Woman）曾在紐約小型的藝術電影影院，締造放映一年之久的紀錄，而同時間她所拍過的新片、舊片都同時一股腦在美國放映，而那是發生在1958年。
成功打造碧姬芭杜旋風的，是導演羅傑華汀（Roger Vadim），他日後也以同樣手法捧紅了珍芳達（Jane Fonda），到底是什麼法寶呢？就是以藝術片之名，行脫光衣服之實，在攝影機前大方展現女性的胴體，鏡頭中的女性既不是討好男性、也不是賣弄風情，而是對於自己的一絲不掛處之泰然，就算身處應該衣冠楚楚的環境。就這樣，碧姬芭杜成為當代自然美的先驅，從法國一路紅到美國，再成為全球性感的代名詞。
究竟《上帝創造女人》是如何逃過當年的電檢尺度，又能達到賣弄女性胴體之實？這就不得不多虧了羅傑華汀，他想出很多分明讓碧姬芭杜全裸、但是觀眾看不到的橋段，讓觀眾的想像力發揮到極致。追歸咎底，片中僅有一場全裸享受日光浴的戲，可以看得到碧姬芭杜的姣好身材，雖然這場戲在美國跟亞洲上映時都被剪掉了，有趣的是，沒有「全見版」反而更讓人趨之若鶩。
不過碧姬芭杜這個性感形象，從一開始就是男性所打造，羅傑華汀在1952年慧眼獨具，發掘了她、也娶了她、一心一意就把她打造成巨星，但等到她真正成名後，兩人卻各自心有所屬，漸行漸遠，終究分手。此後碧姬芭杜羅曼史多采多姿，總是不乏專求者。
碧姬芭杜成名後，成為法國新浪潮電影創作者的最愛，讓她徹底脫離了羅傑華汀的掌控；但在同時，她演出的許多好萊塢電影，就欠缺了代表性，或者全部靠著她的性感魅力撐場，堪稱毀譽參半。但唯一可以確定的是，她每次出場，就是最性感的那一位。
除了影壇，碧姬芭杜也灌錄唱片〈Je t'aime... moi non plus〉這首法文歌先在1967年發行，轟動一時，因為內容非常的「淫穢」。用今天的標準來看，就是「喘氣」「呻吟」跟更多的「喃喃自語」，全程都以法國香頌的調調進行！如果不去看歌詞，就只是覺得充滿法國情調的「哼哼哈哈」；但如果看了歌詞，就知道這是在影射女性的性高潮！
因為這首歌太色了，大家都以為他們是邊做愛邊灌錄的，遭到很多批評。更有趣的是，歌曲創作人塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）當初是因為與碧姬芭杜交往寫的；但是到了1968年，他則改與英國女星珍柏金（JaneBirkin）約會，於是就改邀珍柏金重新灌錄翻唱（沒錯，珍柏金就是那位讓愛瑪仕設計出柏金包的女人）。不料消息傳到碧姬芭杜耳裡，她不甘心這首歌被別人拿去唱了，還覺得珍柏金版本更為性感！果然在各種八卦助陣之下，珍柏金版本的〈Je t'aime... moi non plus〉就這樣奪下英國排行榜冠軍，成為創榜以來第一首奪冠的外語歌曲。
然而碧姬芭杜還是非常在意，她堅持自己的版本不要放上音樂串流平台，直到2006年終於讓步，於是締造了下載排行第3的成績。
碧姬芭杜的性感形象，在她40歲時達到新的顛峰，她替《花花公子》拍攝封面，是全裸入鏡，她相當自豪地說：「我一直都在談戀愛，所以身材才能維持這麼好。」同時也宣佈從影壇退休，投身動物保護行列。1986年更成立個人為名的棟保基金會，替各種相關議題發聲。她一生一共有4段婚姻，最後一次婚姻是在2002年。儘管在1960年她生下兒子，但也承認自己討厭當媽媽，她在回憶錄中坦承，「我不是生來當母親的。」
