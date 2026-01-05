她對抓馬杜洛遲遲不敢表態! 曾反對介入委內瑞拉 美網友嘲諷國家情報總監

美國國家情報總監加巴德被美國網友狠批「政治騙子」，去年稱「川普政府正致力為美國長期以來動輒推翻他國政權的外交政策畫下句點」，如今卻不攻自破。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普 3 日下令採取行動、強行拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，成為國際焦點。而美國國內輿論焦點卻轉向現任美國國家情報總監圖爾西·加巴德（Tulsi Gabbard），社群媒體過往反對美國介入委內瑞拉內政的言論被網友「翻舊帳」嘲諷是「時代最大政治騙子」。

根據媒體披露，此次突襲行動的核心情報正來自加巴德所管轄的情報體系。包括美國中央情報局（CIA）在內的各國情報部門，早已在委內瑞拉境內部署秘密線人網絡，長期掌握馬杜洛的生活規律與行蹤細節，內容涵蓋居住地點、移動路線、飲食習慣、穿著偏好，甚至私人生活層面的資訊。

美國國家情報總監圖爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）。 圖：翻攝自 X

據《環球時報》報導，加巴德目前負責統籌美國18個情報機構，並直接向川普報告國安情勢。而過去她曾公開反對美國介入委內瑞拉內政、批評「政權更迭外交」的言論，與如今川普對委內瑞拉採取的強硬行動形成反差。

不少美國網友翻出加巴德2019年競選總統期間的貼文。她當時曾明確表示，美國應停止干涉委內瑞拉事務，讓當地人民自行決定未來方向，並直言「我們不希望別國替我們挑選領導人，就不該去替別國挑選領導人」。僅隔數日，她又進一步批評，美國政府介入委內瑞拉的真正動機，與石油資源密切相關。

加巴德曾直言：「我們不希望別國替我們挑選領導人，就不該去替別國挑選領導人」。 圖：翻攝自 X

此外，加巴德當年還曾在一段競選影片中，語重心長呼籲美國終止耗費巨資、卻破壞他國穩定的「政權更迭戰爭」，並警告外力干預只會為他國人民帶來更大混亂與痛苦，特別點名拉丁美洲國家深受其害。相關影像如今再度被美國網友翻出，成為諷刺素材之一。

而報導更指出，加巴德在去（2025）年10月31日、已出任國家情報總監後，仍曾公開宣稱，川普政府正致力為美國長期以來動輒推翻他國政權的外交政策畫下句點。如今馬杜洛遭美方拘捕的行動曝光後，被網友嘲諷「又被打臉」。

過去加巴德曾公開反對美國介入委內瑞拉內政、批評「政權更迭外交」。 圖：翻攝自X

加巴德自抓捕行動開始後，至今尚未更新社群平台，X 帳號「方舟子」也直言，之所以還沒表態「反對立場」，也沒支持行動「表忠心」，會不會是擔心過往言論遭翻出來批評。

