「她就是瘋子、只會抱怨！」曾是鐵桿川粉的議員葛林，是怎麼逼瘋川普並斷絕關係？

美國總統川普（Donald Trump）15日突然宣布，撤銷對一名代表喬治亞州、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的背書支持，這位在2024大選期間，被視為川普鐵粉的新科議員，沒想到才短短一年時間，就遭到川普「拋棄和斷絕關係」，總統甚至在社群直接對她進行人身攻擊，形容她就像一個失控的瘋子「只會抱怨」。

川普透過個人Truth Social粉專貼文，向所有人表示，自己將撤回過去對喬治亞州眾議員葛林的支持和背書，如今的葛林已走向極左那側。

提到這個前盟友，川普語帶輕蔑地表示，他看到的葛林只會一直抱怨、抱怨、抱怨，「她甚至告訴很多人，很不高興我不回她的電話！但我要應付219名國會議員、53名參議員、24位內閣成員，全世界近200個國家，還得過我正常的生活，我不能每天都得接一個、只會咆哮瘋子打來的電話。」

兩人究竟是什麼問題導致決裂，回溯葛林先前的貼文，似乎是不斷批評川普、認為他「過度關注」外交政策，忽略推動國內議案，川普則是酸溜溜地替自己進行辯護。

「葛林說，『哦，天哪，我花太多時間在海外。』那麼，假設我不與中國會面。（她的）喬治亞州會發生什麼？對其他州會發生什麼？它們將無法運作，因為你的磁鐵和稀土將會失去訂單或機會，如果我沒有與海外、中國建立關係，世界上就不會有工廠能正常運作。」

喬治亞州極右眾議員瑪喬麗·泰勒·葛林帶著紅色MAGA帽子出席演說。（美聯社）

在如今的川普眼中，葛林已經不再是之前那個人、她在政治上的態度也已改變，「已經有人打電話給我，告訴我、他們想在葛林的喬治亞州選區挑戰她！」

葛林是誰？

2024年大選以64.4%得票、高達11萬票差距，大敗民主黨對手哈里斯（Shawn Harris）連任，她就是代表喬治亞州14選區的聯邦眾議員瑪喬麗・葛林，現年51歲的她，畢業於喬治亞大學，在從政之前、是一家健身館的老闆。

共和黨保守右翼、醜聞爭議纏身的眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），高票連任成功。（美聯社）

這位商人出身轉戰政壇的議員，作為川普的堅定盟友與鐵粉，葛林自2020年首次當選以來，各種對外言行便讓她成為、備受爭議的公眾人物。她曾在眾議院院會上，發表多次與新冠肺炎（COVID-19）疫情和2020年大選有關的陰謀論，甚至讓她的X帳號（當時是Twitter）一度在2022年被查禁，但在馬斯克收購平台後又重新解禁。

最讓人們印象深刻的，莫過於葛林曾將戴口罩比作「納粹大屠殺」，拒絕遵守政府的衛生規範，而此一言論引發強烈譴責，最終迫使她公開道歉。這個誇張發言，也使她在2021年任期，被剝奪眾議院委員會職務，直到2023年共和黨掌控眾議院後，她才被重新分配至新委員會。

她對外總以保守右翼自居、激烈爭論風格著稱，任內曾與前共和黨議員麗茲錢尼（Liz Cheney）和民主黨議員科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在內多名議員爆發過口角爭執；她還曾在社群上按讚過，一條公開呼籲「一槍擊斃」時任眾議院議長的佩洛西發言，甚至聲稱、加州的野火是因「太空雷射」引發。

嗆辣回嗆川普

當知道自己被川普切割，葛林立刻在X平台發文回擊，她表示、川普當然是大力攻擊自己，藉此達成殺雞儆猴效果，來恐嚇所有共和黨人，阻止他們在下週、投票批准釋出艾普斯坦的祕密檔案。

葛林還加碼爆料，稱川普試圖恐嚇其他共和黨人，「他如此努力地阻止艾普斯坦檔案曝光，簡直令人震驚且不解。」事實上，雖然是共和黨右翼身份，但葛林卻黨內少數4人之一，與民主黨人聯手簽署請願書，要求進行強制投票、對外公開釋出司法部手中所有艾普斯坦的相關檔案。

之所以選擇支持公開檔案，葛林傳訊息給川普助手時提到，自己雖然支持總統，但也希望白宮不要忽略這群受害女性，她們在青少年時期被侵犯、不是一個騙局也不該被忽視。

