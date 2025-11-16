「她就是瘋子、只會抱怨！」曾是鐵桿川粉的議員葛林，是怎麼逼瘋川普並斷絕關係？
美國總統川普（Donald Trump）15日突然宣布，撤銷對一名代表喬治亞州、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的背書支持，這位在2024大選期間，被視為川普鐵粉的新科議員，沒想到才短短一年時間，就遭到川普「拋棄和斷絕關係」，總統甚至在社群直接對她進行人身攻擊，形容她就像一個失控的瘋子「只會抱怨」。
川普透過個人Truth Social粉專貼文，向所有人表示，自己將撤回過去對喬治亞州眾議員葛林的支持和背書，如今的葛林已走向極左那側。
提到這個前盟友，川普語帶輕蔑地表示，他看到的葛林只會一直抱怨、抱怨、抱怨，「她甚至告訴很多人，很不高興我不回她的電話！但我要應付219名國會議員、53名參議員、24位內閣成員，全世界近200個國家，還得過我正常的生活，我不能每天都得接一個、只會咆哮瘋子打來的電話。」
兩人究竟是什麼問題導致決裂，回溯葛林先前的貼文，似乎是不斷批評川普、認為他「過度關注」外交政策，忽略推動國內議案，川普則是酸溜溜地替自己進行辯護。
「葛林說，『哦，天哪，我花太多時間在海外。』那麼，假設我不與中國會面。（她的）喬治亞州會發生什麼？對其他州會發生什麼？它們將無法運作，因為你的磁鐵和稀土將會失去訂單或機會，如果我沒有與海外、中國建立關係，世界上就不會有工廠能正常運作。」
在如今的川普眼中，葛林已經不再是之前那個人、她在政治上的態度也已改變，「已經有人打電話給我，告訴我、他們想在葛林的喬治亞州選區挑戰她！」
葛林是誰？
2024年大選以64.4%得票、高達11萬票差距，大敗民主黨對手哈里斯（Shawn Harris）連任，她就是代表喬治亞州14選區的聯邦眾議員瑪喬麗・葛林，現年51歲的她，畢業於喬治亞大學，在從政之前、是一家健身館的老闆。
這位商人出身轉戰政壇的議員，作為川普的堅定盟友與鐵粉，葛林自2020年首次當選以來，各種對外言行便讓她成為、備受爭議的公眾人物。她曾在眾議院院會上，發表多次與新冠肺炎（COVID-19）疫情和2020年大選有關的陰謀論，甚至讓她的X帳號（當時是Twitter）一度在2022年被查禁，但在馬斯克收購平台後又重新解禁。
最讓人們印象深刻的，莫過於葛林曾將戴口罩比作「納粹大屠殺」，拒絕遵守政府的衛生規範，而此一言論引發強烈譴責，最終迫使她公開道歉。這個誇張發言，也使她在2021年任期，被剝奪眾議院委員會職務，直到2023年共和黨掌控眾議院後，她才被重新分配至新委員會。
她對外總以保守右翼自居、激烈爭論風格著稱，任內曾與前共和黨議員麗茲錢尼（Liz Cheney）和民主黨議員科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在內多名議員爆發過口角爭執；她還曾在社群上按讚過，一條公開呼籲「一槍擊斃」時任眾議院議長的佩洛西發言，甚至聲稱、加州的野火是因「太空雷射」引發。
嗆辣回嗆川普
當知道自己被川普切割，葛林立刻在X平台發文回擊，她表示、川普當然是大力攻擊自己，藉此達成殺雞儆猴效果，來恐嚇所有共和黨人，阻止他們在下週、投票批准釋出艾普斯坦的祕密檔案。
葛林還加碼爆料，稱川普試圖恐嚇其他共和黨人，「他如此努力地阻止艾普斯坦檔案曝光，簡直令人震驚且不解。」事實上，雖然是共和黨右翼身份，但葛林卻黨內少數4人之一，與民主黨人聯手簽署請願書，要求進行強制投票、對外公開釋出司法部手中所有艾普斯坦的相關檔案。
之所以選擇支持公開檔案，葛林傳訊息給川普助手時提到，自己雖然支持總統，但也希望白宮不要忽略這群受害女性，她們在青少年時期被侵犯、不是一個騙局也不該被忽視。
更多風傳媒報導
其他人也在看
「別指望我參選！」蜜雪兒：美國還沒準備好迎接女性總統
[Newtalk新聞] 美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）近日出席一場宣傳新書《The Look》的活動時提到，美國社會「尚未準備好」迎接一位女性總統，並以民主黨籍前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在 2024 年大選中競選失利作為例證。 據《CNN》15 日報導，演員崔西·艾莉絲·羅斯（Tracee Ellis Ross）在活動中詢問蜜雪兒，美國是否已為女性總統創造足夠空間。蜜雪兒坦率回應：「正如我們在上一場選舉中看到的，可惜我們還沒準備好。」 她進一步指出，許多美國男性仍難以接受女性領導者，表示「別再指望我競選了，你們都在撒謊，你們還沒準備好接受女性（成為總統），不要浪費我的時間，我們還有很多成長空間。很遺憾，多數男人仍不覺得他們能被女性領導，而我們已經看到這點。」 蜜雪兒在民主黨內長期為重要助選者，外界多年來不斷呼籲她投入總統大選，但她多次明確否認。早在 2016 年仍任第一夫人時，她便表示「我不會競選總統」。 報導也提到，蜜雪兒去年曾為賀錦麗助選，並多次警告美國總統川普（Donald Trump）可能對國家帶來的風險，尤其是在婦女健康等議題上新頭殼 ・ 20 小時前
退休阿伯爽中上億樂透！隱瞞老婆過秘密奢侈生活 下場超悲慘
日本有一名66歲退休男子，突然中了高達6億日元（約新台幣1.2億）的樂透獎金，但卻瞞著老婆，過著「裝窮」的生活，但私底下一個人跑去頂級溫泉旅館享受、購買豪車，但沒過多久的時間，孤獨與罪惡感就讓他快精神崩潰，最終轉念認真規劃資產，生活才逐步回到正軌。中時新聞網 ・ 1 天前
年薪上看760萬！28歲女業務轉行「這職業」…天天爽坐私人飛機、住豪華別墅
許多年輕人都希望早早累積到可以達到財務自由的財富，提早退休後過上自己想要的生活，就有一名年輕女子近年靠著一份工作踏入全球富豪生活圈，從阿斯本到漢普頓、杜拜、馬爾地夫都成了她的「工作地點」，還有豪華住宿、私人主廚每日備餐、巨額退休金、帶薪假期等豪華福利，年薪甚至高達25萬美元（約764萬元新台幣）。這份職業並非網紅、名媛，而是億萬富豪家庭的私人保姆。鏡報 ・ 1 天前
全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」
《CEOWORLD》指出，這300座「都會巨人」，從巴黎、首爾到上海、新加坡，代表了全球商業的核心，掌握著全球GDP相當的份額。這些城市不僅是地理區域，更是重塑資金流向、技術革新與政策影響的經濟生態系統。雖然GDP仍是衡量城市富裕度最常用的指標，但報告強調，城市財富的關鍵...CTWANT ・ 10 小時前
拉麵店員工徒手擊退熊 超狂背景曝學霸＋校隊 棄高薪當拉麵店員
日本近期熊害嚴重，東北地區發生多起熊入侵市區攻擊人類的事件。本月9日就有一名拉麵店員工在凌晨備料時，正面碰上一頭熊，立刻受到攻擊，但員工卻跟熊互博，雖然自己掛彩，但也成功趕跑對方，離奇過程引發熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
少林寺方丈釋永信慘了！被爆偷吃多女 官方批准逮捕
少林寺方丈釋永信慘了！被爆偷吃多女 官方批准逮捕EBC東森新聞 ・ 17 小時前
翻臉切八段！川普宣布不再支持MAGA鐵桿眾議員、嘲笑對方是「怪咖」
美國總統川普公開宣布，與對他最忠誠的「讓美國再次偉大」（MAGA）鐵桿支持者之一、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）切割，並嘲笑她是「怪咖瑪喬麗」（Wacky' Marjorie）。川普還表示，若明年期中選舉有「合適人選參選」，他將支持挑戰者取代葛林。太報 ・ 1 天前
國難當前爽收回扣！澤倫斯基「國王人馬」深陷貪腐風暴，烏克蘭政府面臨空前危機
正當烏克蘭為生存而戰、人民每日忍受俄軍轟炸與輪流停電的此刻，一場席捲基輔政壇的貪腐風暴，卻重創了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的戰時領導。這起國王人馬的醜聞不僅涉及多位澤倫斯基最親密的盟友，也意味著那些本應用於保護能源設施、抵禦俄羅斯飛彈攻擊的救命錢，可能大部分流入了私人口袋。從堆滿現金的行李袋、豪宅裡閃著金光的馬桶，到官員們討論洗錢......風傳媒 ・ 17 小時前
支持公布艾普斯坦檔案 川普與MAGA陣營要角葛林決裂
美國總統川普(Donald Trump)14日表示，將撤銷對關鍵盟友葛林(Marjorie Taylor Greene)的支持，並稱這位極右翼眾議員是「胡言亂語的瘋子」。在此之前，川普與這位聯邦眾議員發生一連串的意見分歧。 這標誌著川普的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動在美國期中選舉前的罕見決裂。川普正因為生活成本高漲和性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)醜聞而遭受批評。 川普在真實社群上發言指出：「我將撤銷我對國會議員葛林的支持與認可。」 川普說：「我只看到『瘋癲』的麥喬瑞(葛林)一直在抱怨、抱怨、抱怨。」 川普說，如果葛林所在的喬治亞州有共和黨人決定在初選中挑戰葛林，他願意支持這名對手，並表示人們已經「受夠了她與她的滑稽舉動」。 「如果有合適的人參選，他們將擁有我完全且堅定的支持。她已經太左了。」 川普過去曾多次成功支持共和黨人挑戰他認為不夠忠誠的候選人。 葛林立即在X上回應說：「我不崇拜、也不為川普服務。」 葛林稱川普對她的攻擊是為了懲罰她，以警告其他共和黨人。因為葛林支持國會呼籲政府公布完整的艾普斯坦調查檔案。 對川普來說，這個決裂正處在一個微妙的時刻，共和黨中央廣播電台 ・ 1 天前
曝林佳龍9月低調訪法 日媒：外長出訪異常多對台「意義重大」
日媒今日（11/16）觀察發現，我外交部長林佳龍上任將近1年半來，已接連造訪日本、菲律賓及歐美多國，數量異常之多。專家指出，台灣外長的出訪已踏出超越以往界限的一步，對台灣意義重大。太報 ・ 22 小時前
不賣身也非網紅！28歲女靠1工作「年賺775萬」 生活奢華比名媛還精彩
許多人渴望在年輕時就實現財富自由，早早退休享受世界，但一位28歲美國女子的經歷，簡直是把「夢想生活」拉高了一個檔次，她的空閒時光不是在搭乘私人飛機飛往波多黎各、杜拜、馬爾地夫，就是在超豪華遊艇上暢遊歐洲。最讓人跌破眼鏡的是，她不是什麼豪門千金或網路名人，她真正的身分，竟是億萬富豪家庭的專屬私人保姆，年薪上看驚人的15到25萬美元（約新台幣465萬至775萬元）。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前