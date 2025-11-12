她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具
馬來西亞一名女子日前在社群媒體發文，公開自身在政府醫院生產第一胎的經驗，控訴當時遭多名醫學生圍觀、提問與筆記，使她在疼痛與羞愧交織的情況下情緒潰堤，當場怒喊：「為什麼這麼多人在看我生孩子？」貼文一出，引發大量網友共鳴與熱議。
根據大馬華聞媒體《星洲日報》報導，這名女子回憶，當時正值產痛高峰，自己處於身體極度不適、儀容未整且私密部位外露的情況，卻見數名醫學生依序走入產房，圍在病床四周。有的凝視觀察，有的忙著發問，還有人邊看邊記錄筆記，場面令她極度焦躁不安。「那種感覺不是羞恥，是被物化」，她寫道。
當一波劇烈陣痛再度襲來，她情緒失控大聲質問：「為什麼這麼多人在看我生孩子？」此聲一出，原本喧鬧的產房瞬間安靜下來。她坦言，雖然理解醫學生需要臨床實習經驗，但認為在產婦身心最脆弱的時刻被當成公開教材，是對個人隱私的極大侵犯。
在這段經歷之後，她決定第二胎轉至私人醫院生產。她強調，此舉並非炫耀醫療條件，而是希望在生命中最關鍵的時刻，獲得應有的尊重與平靜，「身為病人，我也有選擇是否成為教學案例的權利。」
該則貼文迅速引發熱議，不少網友紛紛留言表示曾有類似遭遇，有人甚至自述因被多名醫學生輪流檢查，導致傷口撕裂、嚴重流血，痛批「我們像是用來訓練的白老鼠」。也有網友指出，一些學生技術生疏，連注射都無法正確執行，造成更多不必要的痛苦。
此事件再次引發關於醫學教育與病患尊嚴之間平衡的討論。有聲音呼籲，醫學院與教學醫院應建立更完善的實習規範，明確告知產婦觀摩安排，並取得病人知情同意，才能在保障醫療教育的同時，也守護病患的基本尊嚴。
