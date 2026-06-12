她工作10年驚覺與新人同薪 主管冷回「這句」引轉職論戰

生活中心／程正邦報導

一名OL不滿工作10年和菜鳥薪水一樣，要求加薪不成，遭主管冷回「妳有特休」，讓她想離職。（示意圖）

職場倒掛現象迫使老鳥思考離職

台灣就業市場的薪資與年資結構長期存在不對等現象。近日一名女性上班族在網路論壇發文大吐苦水，透露自己在現職公司辛勤付出了長達10年的青春，日前卻在無意間赫然發現，剛進公司的新進員工，起薪竟然與她目前的薪水完全一樣，這項殘酷的發現讓她感到無比錯愕與心寒。該貼文隨即掀起大批受薪階級的強烈共鳴，過來人紛紛直言職場上想要獲得理想待遇，往往只能依靠外部跳槽，而非死守既有職位。

詢問薪資調整卻遭主管冷淡敷衍

這名女性網友在Dcard上以「年資十年跟新人薪水一樣」為題發文求助。原PO表示，在公司服务了10個年頭，無意間目睹了新人的薪資明細，結果發現兩者領取相同的報酬，內心瞬間感到極不平衡。她無奈大嘆，自己陪伴公司度過漫長歲月，如今的待遇卻與毫无經驗的菜鳥平起平坐，頓時覺得過去的10年付出毫無價值，更自嘲自身勞動力顯得有夠廉價，因而萌生了強烈的離職念頭。

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更讓原PO感到無法忍受的是管理階層的消極態度。在她主動向直屬主管反映這項不合理現象後，主管竟然冷淡地回應「現在外面不這樣開出薪水，根本沒有人想要來應徵」，甚至補上一句「但是妳比新人多擁有特休假啊」。這番言論讓原PO完全無法接受，直言依據《勞動基準法》，特休原本就是隨著特有年資遞增的法定勞工權益，根本不該被當成掩蓋低薪的福利。當她進一步爭取是否能實質調薪時，主管僅推託需要向老闆請示，隨後便不了了之，沒有下文。

過來人齊勸騎驢找馬爭取跳槽加薪

貼文一出迅速引發熱烈討論，吸引大批有相同遭遇的職場老鳥留言獻策。不少資深網友一針見血地指出，這在人資管理上屬於典型的「薪資倒掛」現象。由於近年基本工資連續調升、物價與市場缺工潮嚴重，企業在外部招募時不得不提高起薪以吸引人才，卻往往忽略了內部原有員工的調薪機制，導致老員工的留任價值遭到實質貶低。多數人直言「好的薪水都是靠跳槽爭取來的，期待原公司主動升遷加薪速度實在太慢」。

針對原PO目前陷入「是否該直接裸辭」的兩難困境，職場專家與多數過來人都強烈建議採取「邊做邊找」的防守策略。網友分析，在職身分在轉職談判薪資時往往更具底氣，不容易因為經濟壓力而被迫妥協於下一個低薪職缺。至於原PO擔心新公司無法等待的問題，資深內行人則點破，只要面試錄取後，向新東家說明依勞基法規定資深員工有30天的離職預告期，絕大多數制度健全的企業都能理解並配合接受，反而是那些要求立刻上班的公司，往往可能流動率過高，勞工必須更加謹慎評估。

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