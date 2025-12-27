她帶手機考試被抓包！遭校方警告墜樓身亡 父崩潰提告

印度北方邦諾伊達（Noida）近日傳出一起令人震驚的校園憾事。（示意圖／翻攝自pexels）





印度北方邦諾伊達（Noida）近日傳出一起令人震驚的校園憾事。一名年僅16歲的女學生，12月22日在考試期間使用手機，並利用AI協助作答，被校方警告將有5年不得應試的處分，令她飽受極大的心理壓力，最終於隔日清晨墜樓身亡。後續女學生的父親提告校方，認為其行為涉及精神霸凌。

在考試期間使用手機被警告

根據《印度時報》報導，這名女學生在12月22日模擬會考期間，將手機帶入考場後，立即被教師嚴厲訓斥，並警告她恐有長達5年不得應試，這使女學生的情緒受到嚴重打擊，選擇走上絕路。選擇走上絕路。家人在隔日發現她時，她已失去生命跡象，最終仍不治。

父控訴校方精神霸凌 涉事教師被點名

女學生的父親在得知消息後，感到悲痛、氣憤不已，並要求對校方管理層與2名教師杜貝（Poonam Dubey）和塔帕斯（Taapas）提出告訴。她的父親認為，在他被通知到校後，教師與校長仍持續嚴厲訓斥並辱罵女兒，讓女兒身心受創，選擇走上絕路。她的父親也直言，在經過這件事後，也讓另外2名女兒受到心理創傷，害怕返回學校。

女學生的父親表示，現已要求警方依《刑法》教唆輕生及其他相關條款立案。警方也做出回應，目前已受理相關陳情，正就家屬指控內容進行蒐證與查證，在釐清是否構成犯罪要件前，暫未正式立案，後續將依調查結果決定是否啟動刑事程序。

校方否認指控 強調遵守考試規範

校方則否認指控，校長在接受《印度時報》訪問時說明，校長在接受《印度時報》電話訪問時說明，學生並未受到騷擾，且完全依照中央中學教育委員會（CBSE）的標準程序處理事件。校長表示，該學生在模擬考中被發現攜帶手機，監考老師檢查後，監考老師檢查後懷疑她使用AI作答，隨後手機被沒收，學生先交由考試負責人處理，再轉交校長。

校長強調，她僅向學生說明CBSE考試規定，若使用類似手段，可能面臨最長5年的考試禁令，並沒有對她進行相關言語騷擾。

