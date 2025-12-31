她帶菜刀！台中地院安檢沒過竟失控 10多員警聞訊全副武裝急奔包圍
〔記者陳建志／台中報導〕台北捷運前陣子才發生隨機殺人事件，今天適逢跨年夜，公共場所可能湧現人潮，各地警方都加強維安，沒想到台中市楊姓婦人今天上午11點多要進入台中地院裡的郵局領錢，通過門口的X光檢驗機時，被員警赫然發現包包裡面有一把菜刀，當場被攔下，沒想到楊女竟失控大吵，驚動轄區警局出動10多人穿防彈背心、持盾牌全副武裝趕抵帶回調查。
楊姓婦人今天上午11點多帶著包包、提袋想要到台中地院1樓的郵局領錢，沒想到在進入地院大門通過安檢X光機時，被值班法警發現包包裡面竟然有一把菜刀。
法警立刻要求楊女不可攜帶刀械進法院，沒想到楊女情緒失控大罵「為什麼不可以？」、「你憑什麼罵我」，巨大的聲量引起院內人員的注意、圍觀。
因楊婦不肯離去，也不願交出包包裡面的菜刀，雙方一度僵持，轄區分局接獲通報不敢大意，包括派出所、偵查隊出動10多人到場，還攜帶防彈盾牌抵達，情緒激動的楊女在員警勸說下才願意離開，隨同到警局配合調查。
據了解，楊女表示攜帶菜刀是要和朋友學切菜，因當時菜刀放在包包裡面，並沒有亮刀揮舞，是否有涉嫌刑事或違反社會秩序維護法，警方將再進行研議。
