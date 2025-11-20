她幫夫簽放棄急救，卻被全家人指責、在葬禮上被當空氣！醫嘆：活著的人竟這般沉重
一位六十多歲的太太，先生出車禍送醫後，醫生告訴她：「已沒任何機會，救不回來了！」於是她簽了放棄急救DNR，第二天她先生往生了。可是沒想到她簽了放棄急救DNR，在家族間掀起軒然大波。
多年前，有次剛開完醫學會議回國，一上班，助理匆忙的找我說：「黃醫師，這封信看來很急，要不要先處理一下？」
一位六十多歲的太太，先生在中部出車禍，送醫之後，當地的醫生告訴她：「已經沒任何機會，救不回來了！」於是她簽了DNR，第二天大清早，她先生往生了。可是沒想到，卻在家族間掀起軒然大波。
第二天上午，趕到醫院的婆家大伯、小叔、大姑，現場一個個把話飆得極傷人。
「我知道我大哥跟妳感情不好，再怎麼樣，人要死了，妳連讓醫生拼都不拼一下就放棄，妳這樣說得過去嗎？」她小叔張牙舞爪的怒吼。
「妳跟我弟夫妻一場幾十年，這麼殘忍的決定，妳簽得下去？」大姑劈哩啪啦毫不留情的往她身上打。
「妳是存心要報復的對不對？還是妳怕我弟弟變成植物人，會拖累妳，不想顧喔？乾脆讓他去死一死，妳反而痛快？」大伯握著拳，咬牙切齒的揮著。
隨後趕到的兩個女兒，一看親戚的反應，來不及問來龍去脈，就一鼻孔出氣的指責媽媽：「就算爸爸過去再怎麼不好，這種天大地大的事，妳怎麼可以不跟我們任何人商量，大主大意的自己就簽字了？」
辦喪事的過程中，她被當作空氣，親朋間的耳語，添油加醋到離譜，連親生的兩個女兒，眼神也充斥著厭惡與鄙棄。這太太，不知道事情怎麼會變成這樣，她快活不下去了，面對排山倒海而來的污衊，連死，都不甘心！
她輾轉打聽，要為自己伸冤，問到了臺大醫院有個醫生叫黃勝堅，或許可以幫忙還她一個公道，於是在辦完先生後事半年，一字一淚的寄信到臺大醫院外科部給我，信中寫著兩個女兒的電話，求我幫忙伸出援手，還她公道。
和完全陌生的這個中年大女兒通電話，一開始，她毫不客氣的謾罵，指責DNR的荒謬，嫌她媽媽的無知，怪我素昧平生的多管閒事，我只能悶不吭聲，讓她發洩情緒，等她靜下來，我緩緩的告訴她：
「當妳媽媽一個人在醫院，面對這麼大的驚恐意外，當醫生很坦白的告訴妳媽媽，既然都救不回來了，就讓妳爸爸好走，別再多受苦，妳媽媽要做這個決定，是需要多大的勇氣？有多掙扎？
想想妳父親當時的嚴重狀況，妳媽媽沒錯啊，她最後選擇放下，放下這輩子婚姻中的委屈哀怨，讓妳父親好走；如果妳媽媽心存報復，反正沒救了，她大可再讓妳爸爸多拖個幾天，多受些罪呀！」
電話中的女兒哽咽了。
「其實，妳媽媽真的很不容易，在妳父親臨終前，她放下了，原諒了妳父親過往的一切，如果妳父親有知，他也會感激妳媽媽的選擇，再想想吧！」
輕輕的掛上電話，心酸卻翻騰直上：死亡的背後，留給活著的人要學習的功課，竟是這般、這般的沉重……
第二天我從開刀房出來，這位太太已經打過多通電話來道謝，不管誰接到，她打一次哭一回，因為兩個女兒跟她和好了，她撥雲見日，重新找到活下去的勇氣。
「這輩子所有的委屈，都過去了！」這是她在電話中，最讓我如釋重負的一句話，是的，我也真心祝福她：這輩子所有的委屈，都過去了！
簽了「不施行心肺復甦術」DNR的同意書，不是就等於被丟在一旁自生自滅的等死，只是少掉沒有必要的一些侵入性治療，該做的支持和照護，醫師一樣會做。
一張薄薄DNR的背後，如果家族間沒有處理好，沒有先達成共識，病人走了，婆家、岳家，各有所執的偏見，別說是撕破臉，連親戚都做不成了。
特別是病人太太，當她又是家族媳婦的身分時，醫療團隊應該多幫點忙把DNR解釋清楚，讓家族在彼此溝通時都能了解到，簽這張DNR的必要性。
慢慢我們發現，如果不透過醫療專業，盡可能的當面在家族前解釋清楚，下筆簽DNR的人，太太之外，兒女，都是被罵得很慘的人，往往一句惡毒的言語，就叫簽字的人崩潰，一輩子受譴責，活得好辛苦！
現在，當家屬決定要簽DNR的時候，我們都會多問一句：「簽下去後，你會不會面臨什麼樣的壓力？需不需要幫忙？還要跟誰再溝通清楚點嗎？」
（本文摘自《生死謎藏：善終，和大家想的不一樣》，大塊出版，黃勝堅著）
