她幫老公查教召中獎 過來人曝「教召系統」真相

115年度各項召集資訊正式開放查詢。





115年度各項召集資訊日前正式開放查詢，不過許多當過兵的人都戲稱教召查詢系統是「教召報名系統」，一名女網友好奇替老公查詢，卻發現明年得教召14天，引發網友熱議，一名退伍軍人也透露「報名系統」真相。

一名女網友在Threads表示他上網幫老公查詢「115年後備軍人線上教召查詢系統」，結果顯示要明年8月要教召14天，她截圖傳給老公後，對方傻眼表示「妳幹嘛查啊？吼...查了就是報名了啊，兩個禮拜欸！」沒想到19分眾後男友突然釋懷，表示「沒關係啦，兩個禮拜而已」，但原PO依然相當愧疚，認為是她害了老公。

這篇貼文引發熱烈討論，有網友好奇「他怎麼在19分鐘內釋懷的」、「情緒管理至少是SSR等級」原PO也回應「因為他愛我，只能欣然接受」，兩人好友也現身留言區表示，原PO與老公感情非常好。

也有網友表示，「根本不會自動報名，如果不懂的話可以多讀點書」、「別不信邪 真的查了就是報名系統」、「查了不等於報名，但可能會有無聊的行政人員看一下後台有誰查詢，直接把他們送去優先報名喔」、「教召領雙薪其實滿開心的，公司這邊放兩週，軍中賺零用錢，活動筋骨。一舉三得欸！」

也有網友一名曾在軍中負責教召員名冊的退役士官長分享，查詢不會改變中籤這件事，也不會一定中籤，中籤是依照你的兵種、專長、戶籍地，在下載名單時會按照專長順序排列，自動剔除符合解召條件的人，他表示：「如果你退伍後兩年內中過一次，那恭喜你，基本上四次就是當好當滿」。

