她廁所拍片求救！女乘客遭人潮圍堵 30男闖車廂「我連門都打不開」

鐵路警察進入車廂驅離未持票群眾，協助女子重返座位。（示意圖／Pixabay）

印度比哈爾邦卡提哈爾交匯站（Katihar Junction）本月13日發生一起引發廣泛關注的列車安全事件。一名獨自搭乘火車的女性旅客，在車輛臨時停靠站台時，遭遇大批未持票的男子強行擠入車廂，情急之下她只得躲入廁所並從內鎖上，最終透過錄影與通報才得以獲救。

印度比哈爾邦卡提哈爾交匯站發生女性乘客列車廁所求救事件。（圖／翻攝自X，@ndtv）

事發當時，這位女乘客正在搭乘編號15284的 Jaynagar-Manihari 快車，當列車在卡提哈爾短暫停靠時，突然有約30至40名年輕男子蜂擁進入她所乘坐的臥鋪車廂。他們邊喊叫邊推擠，令當事人深感恐懼，無法安全離開廁所。

廣告 廣告

她表示：「我當時正在洗手間，準備離開時，突然一大群人擁入車廂，吵鬧又混亂。門口擠滿人，我只好把門再度鎖上。」她隨即撥打了鐵路求助專線139求援，並錄下影像上傳至社交平台X，呼籲關注單獨女性旅客的安全風險。

在她發文後不久，鐵路保安部隊（RPF）即趕抵車廂，迅速驅離未經許可登車的群眾，並護送她安全返回原座位。鐵警檢查員拉克什（Rakesh Kumar）受訪時表示，這樣的混亂情況令人震驚，未來將加強人流控管與安全巡查。

此事件也在社群平台上引發大量討論。不少網友對女乘客的冷靜應對表示敬佩，也批評列車上未持票人士擾亂秩序。一位用戶寫道：「在印度，尤其北部，女性的旅行安全幾乎是一場笑話。」另一人則提醒：「這件事提醒大家，單獨旅行時一定要帶手機。若無法即時求援，後果難以想像。」

目前印度鐵路局尚未針對此次事件的根本原因發表正式聲明，但社會各界已再度呼籲當局正視女性在公共交通工具上的安全保障問題。

獨自搭乘火車的女乘客被30多名男子包圍躲入洗手間，透過社群平台求救引發關注。（圖／翻攝自X，@Avoid_potato）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤

民眾自發種菜！台南人行道綠帶成「開心農場」 粉專讚：這條路看起來很好吃

丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？