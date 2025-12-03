她廿四歲確診乳癌 腰痛揪出惡性腫瘤

陳芳銘副院長(左起)、洪朝明院長、曾彥敦醫師。（ 記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

跌倒後的腰痛，沒想到竟然是惡性腫瘤作祟，一名年僅24歲的女子，原以為只是跌倒導致尾椎受傷，後來檢查發現疼痛源自惡性腫瘤侵蝕骨頭，連續的手術讓她一度對治療失去動力，但在醫療團隊及信仰的支持下，她重新找回力量，為自己加油，也希望將力量分享給更多病友。

癌症希望基金會近日舉辦「乳癌學習營：三型乳癌的選擇與希望」，邀請高雄榮民總醫院一般外科曾彥敦醫師、高雄醫學大學附設中和紀念醫院陳芳銘副院長、義大醫療財團法人義大癌治療醫院洪朝明院長，介紹乳癌治療最新趨勢並解答癌友疑問。

廣告 廣告

年僅24歲小雪（化名）確診乳癌，原本的生活與出國計畫全被打亂，在面對手術與化療，她一度陷入低潮，看到胸口上長長的疤痕時，更忍不住落淚：「我好像變得跟大家不一樣。」所幸在家人與朋友的鼓勵下，她逐漸走過最艱難的階段，她從震驚到坦然面對，把抗癌歷程化為生命韌性。

陳芳銘副院長指出，近年健保逐步與國際接軌，新藥給付與治療選項持續增加，期望為病友爭取更長的存活期與更好的生活品質。隨著醫學的進步，除了新藥如標靶、抗體藥物複合體（ADC）的持續問世，乳癌的分類也更細緻。過去HER2只有分為陽性或陰性，現在則有「HER2弱陽性」的新分類，也為過去治療選擇較少的病友帶來更多希望。

陳芳銘表示，照顧身心健康沒有標準答案，關鍵在於找到最適合自己的方式，並與主治醫師討論身體與情緒的變化。同時也別忘了定期做健康檢查，及早掌握身體狀況，也能幫助病友在治療旅程中更安心、踏實。

許多癌友關心「如何減少對癌症的不安與復發恐懼？」。曾彥敦醫師表示，病友在確診後產生焦慮、恐懼或退縮都是正常反應，心理調適非常重要，縮短恐懼的關鍵是主動尋求專業協助，例如醫療院所的心理師，同時家人與朋友的支持也不可或缺。他強調，面對癌症不必孤軍奮戰，善用周遭資源才能走得更長久。

有癌友詢問：「癌症治療後，夫妻生活該怎麼維持？」曾彥敦醫師指出，治療可能會對親密關係造成挑戰，但最重要的是不勉強自己或伴侶，避免造成疼痛或不適。若想改善，可和醫師討論，使用潤滑液、保濕凝膠等適合的產品，讓親密關係更舒適。

洪朝明院長對至於罹癌治療怎麼選的問題？他認為每位病友狀況不同，治療需量身評估，是否符合健保給付用藥資格？其實健保已涵蓋大多數癌症常用藥物，但是否符合各藥給付標準，是否適用特定藥物，都需要由主治醫師依照臨床證據、檢查結果與病情階段來評估，並與病友充分討論後，再選擇最合適的治療方式，他強調，罹癌別恐懼，數據僅是參考，配合醫囑治療最重要。

發展。

癌症希望基金會在台北、台中、高雄設立「希望小站」，提供全方位支持，陪伴癌友走向健康生活並長年接受國民健康署委託，與全台105間醫療院所合作成立「癌症資源中心」，設「癌症資源網」，為癌友打造線下、線上的全方位癌症照護網絡，舉辦教育講座、照護諮詢、心理諮詢等，期透過多面向的陪伴，協助癌友減輕罹癌壓力，在抗癌路上鼓勵病友，勇敢邁向健康與希望的人生。