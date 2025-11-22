她很危險！45歲辣媽性侵未成年少年 女兒求重刑......法官這樣判
美國路易斯安那州（Louisiana）一名自稱「啦啦隊媽媽」的45歲女子，有一名就讀中學的女兒，這名女子雅瑪利諾（Leann Yammarino）與女兒的同學─一名14歲的未成年少年二度發生性關係，被少年舉報後不抗辯，同時她還與至少其他五名青少年互發色情訊息，被法官判刑供26年，恐怕要坐牢到70歲了。
根據紐約郵報報導，雅瑪利諾積極參與學校的啦啦隊，並自稱是「啦啦隊媽媽」。她在出庭時從頭到尾都低著頭哭泣。報導指出，警方最初接獲報案是在2024年7月，當時一名14歲的男學生挺身而出，指控雅瑪利諾自1月以來兩次與他發生性關係。隨後，又有五名年齡在14至16歲之間的學生指控雅瑪利諾向他們發送淫穢訊息，其中包括她自己的私密影片。
當地檢察官巴賓（Ricky Babin）稱雅瑪利諾構成威脅，因為「她的受害者都是未成年人」，並說這不是一起孤立事件，「在我看來，她很危險！」
就連雅瑪利諾自己的女兒，出庭時都懇求法官對她的母親處以最嚴厲的懲罰，因為她毀了全家人的生活。
法官最後對雅瑪利諾以兩項性侵罪名判處最高10年監禁，並對每項猥褻行為指控判處3年監禁，這些刑期將連續執行，總計26年。也就是說，雅瑪利諾獲釋時將年過七旬，之後，她還必須終身登記為性罪犯。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
