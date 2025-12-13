她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單





我常常在演講中問大家一個問題：「如果今天你突然失去了工作收入，你能靠自己現有的資產活多久？」有人回答一個月，有人說 3 個月，少數人說可以撐到一年。

其實，這個問題的背後，真正考驗的不是「你有多少錢」，而是「你的財富力夠不夠」。

財富力不是一個抽象的概念，它是一種系統性的能力，就像一棟房子需要地基、牆壁、屋頂一樣，財富力也需要4個核心面向支撐：

1、富腦袋（思想）

2、工具（知識與平台）

3、行動（執行力）

4、資產配置（系統設計）

這4個要素缺一不可，它們交織成你人生的財務底層邏輯，決定了你能否擁有自由、選擇與幸福。

思想升級富腦袋，決定財富格局

很多人活在「缺錢思維」裡，覺得投資是有錢人的專利，覺得自己薪水太少存不了錢。但事實上，財富的起點不是錢，而是腦袋。

窮腦袋思維：等有錢了再投資

富腦袋思維：先投資，錢才會來

心態決定成敗，當市場下跌時，富腦袋的人會想：「這是折扣季！」而缺錢思維的人只會想：「完了，我要賠光了。」這就是為什麼同樣的市場環境，有人能累積資產，有人卻一輩子原地踏步。

我提供 3 個建立富腦袋的方法：

1、知識輸入：讀書、聽 Podcast（如小資變有錢）、上課，讓自己不被片面資訊迷惑。 2、環境影響：加入理財社群，讓自己被「會投資」的人包圍。 3、正念練習：市場漲跌時提醒自己專注長期，不被短期情緒擊垮。

請把舊的「窮人思維」調頻到「富人思維」，因為你的口袋變厚之前，腦袋要先變富。

很多人一直停留在「存錢」的思維，以為只要拚命省，就能變有錢。但真正的財富，來自於創造，而不是單純的壓縮。

養成致富思維，就是要學會看到「機會」，而不是「限制」。當你開始思考：

「我如何創造多一份收入？」 「我如何讓錢替我工作？」

你的眼界就會被打開，從勞力型收入，進化到系統化的財富增長。你的腦會開始：

從「我買不起」，轉念成「我要怎麼才能買得起？」 從「錢不夠」，轉念成「我要如何創造更多現金流？」

當你的腦袋開始像富人一樣思考，你的腳步也會開始被大腦帶動，走向富人的道路。

找到適合工具，讓複雜變簡單

建立致富思維之後，你需要的不是最厲害的「投資產品」，而是適合你的「理財工具」。請注意：投資產品僅是理財工具的其中一環。你所需要的三大理財工具包含：

● 投資產品

①基礎型：例如 ETF、債券、美元高利定存、房產，幫你打造穩定現金流

②成長型：AI、科技股、海外房產，幫你創造長期增長

③創新型：加密貨幣、穩定幣放貸，提供你額外的利差機會

● 科技工具

過去投資需要盯盤、抄筆記，現在只要善用科技工具，就可以幫你輕鬆節省時間，包括：

①AI 機器人理財：幫你做資產配置

②自動扣款機制：幫你建立紀律

③投資追蹤 APP：幫你隨時檢視現金流

● 學習工具

知識的更新速度，比市場波動更快。能否持續學習，決定你能否跟得上趨勢。

行動，才是財富的分水嶺

大部分人都「知道」投資要趁早、要紀律，但真正「做到」的人少之又少，差別就在於行動。從「知道」到「做到」，你可以馬上就開始的行動三步驟：

第1步 小額開始：不要等存到 50 萬才投資，每月 3,000 元就能啟動。

第2步 自動化機制：設定定期定額，把紀律交給制度。

第3步 檢視調整：每半年一次回顧，確認方向沒偏離。

不過，要特別提醒的是：很多人急著投資，卻沒先看清楚自己財務的「血壓、血糖、體脂肪」。大家都知道，想要知道自己的健康狀況，就要做身體健檢；同樣地，想要變有錢，就要做財富健診。

財富健診，才是你的投資出發點。沒有這一步，投資再厲害，也可能像是在沙地上建城堡，一場風雨就崩塌。投資前，你該知道的財務健康狀況包括：

☑你的收支狀況如何？ ☑負債比率是否過高？ ☑有沒有緊急預備金？ ☑保險是否足夠？

至少每年一次，幫自己做完整的「財務體檢」，才能走得更穩更遠。

作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳

在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。

（本文摘自《啟動致富原力：富養自己的心態×習慣×工具×行動，打造人生選擇權的底氣》天下雜誌出版，Dr. Selena楊倩琳著）





