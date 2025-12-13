她從小資女到50歲財富自由：每月3千啟動「致富腦」，三步驟讓AI幫你守紀律，把複雜變簡單
我常常在演講中問大家一個問題：「如果今天你突然失去了工作收入，你能靠自己現有的資產活多久？」有人回答一個月，有人說 3 個月，少數人說可以撐到一年。
其實，這個問題的背後，真正考驗的不是「你有多少錢」，而是「你的財富力夠不夠」。
財富力不是一個抽象的概念，它是一種系統性的能力，就像一棟房子需要地基、牆壁、屋頂一樣，財富力也需要4個核心面向支撐：
1、富腦袋（思想）
2、工具（知識與平台）
3、行動（執行力）
4、資產配置（系統設計）
這4個要素缺一不可，它們交織成你人生的財務底層邏輯，決定了你能否擁有自由、選擇與幸福。
思想升級富腦袋，決定財富格局
很多人活在「缺錢思維」裡，覺得投資是有錢人的專利，覺得自己薪水太少存不了錢。但事實上，財富的起點不是錢，而是腦袋。
窮腦袋思維：等有錢了再投資
富腦袋思維：先投資，錢才會來
心態決定成敗，當市場下跌時，富腦袋的人會想：「這是折扣季！」而缺錢思維的人只會想：「完了，我要賠光了。」這就是為什麼同樣的市場環境，有人能累積資產，有人卻一輩子原地踏步。
我提供 3 個建立富腦袋的方法：
1、知識輸入：讀書、聽 Podcast（如小資變有錢）、上課，讓自己不被片面資訊迷惑。
2、環境影響：加入理財社群，讓自己被「會投資」的人包圍。
3、正念練習：市場漲跌時提醒自己專注長期，不被短期情緒擊垮。
請把舊的「窮人思維」調頻到「富人思維」，因為你的口袋變厚之前，腦袋要先變富。
很多人一直停留在「存錢」的思維，以為只要拚命省，就能變有錢。但真正的財富，來自於創造，而不是單純的壓縮。
養成致富思維，就是要學會看到「機會」，而不是「限制」。當你開始思考：
「我如何創造多一份收入？」
「我如何讓錢替我工作？」
你的眼界就會被打開，從勞力型收入，進化到系統化的財富增長。你的腦會開始：
從「我買不起」，轉念成「我要怎麼才能買得起？」
從「錢不夠」，轉念成「我要如何創造更多現金流？」
當你的腦袋開始像富人一樣思考，你的腳步也會開始被大腦帶動，走向富人的道路。
找到適合工具，讓複雜變簡單
建立致富思維之後，你需要的不是最厲害的「投資產品」，而是適合你的「理財工具」。請注意：投資產品僅是理財工具的其中一環。你所需要的三大理財工具包含：
● 投資產品
①基礎型：例如 ETF、債券、美元高利定存、房產，幫你打造穩定現金流
②成長型：AI、科技股、海外房產，幫你創造長期增長
③創新型：加密貨幣、穩定幣放貸，提供你額外的利差機會
● 科技工具
過去投資需要盯盤、抄筆記，現在只要善用科技工具，就可以幫你輕鬆節省時間，包括：
①AI 機器人理財：幫你做資產配置
②自動扣款機制：幫你建立紀律
③投資追蹤 APP：幫你隨時檢視現金流
● 學習工具
知識的更新速度，比市場波動更快。能否持續學習，決定你能否跟得上趨勢。
行動，才是財富的分水嶺
大部分人都「知道」投資要趁早、要紀律，但真正「做到」的人少之又少，差別就在於行動。從「知道」到「做到」，你可以馬上就開始的行動三步驟：
第1步 小額開始：不要等存到 50 萬才投資，每月 3,000 元就能啟動。
第2步 自動化機制：設定定期定額，把紀律交給制度。
第3步 檢視調整：每半年一次回顧，確認方向沒偏離。
不過，要特別提醒的是：很多人急著投資，卻沒先看清楚自己財務的「血壓、血糖、體脂肪」。大家都知道，想要知道自己的健康狀況，就要做身體健檢；同樣地，想要變有錢，就要做財富健診。
財富健診，才是你的投資出發點。沒有這一步，投資再厲害，也可能像是在沙地上建城堡，一場風雨就崩塌。投資前，你該知道的財務健康狀況包括：
☑你的收支狀況如何？
☑負債比率是否過高？
☑有沒有緊急預備金？
☑保險是否足夠？
至少每年一次，幫自己做完整的「財務體檢」，才能走得更穩更遠。
作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳
在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《啟動致富原力：富養自己的心態×習慣×工具×行動，打造人生選擇權的底氣》天下雜誌出版，Dr. Selena楊倩琳著）
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好
42歲護理師400天減掉一個自己！104→53公斤、內臟脂肪22變1…不靠瘦瘦針與藥物，超勵志減重秘訣公開
其他人也在看
【Hot台股】金融股接棒撐盤 網喊「最後一棒」分析師：可分批布局
今日社群台股最Hot議題 「金融股今天是瘋了嗎」、「金融指 新高喔」、「金融最後一棒…」、「今天的金融指有點牆」、「金融今天這麼強..真的不習慣!」、「終於輪到金融漲了嗎」、「看起來記憶體沒了。要去玩金融了」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 1 天前 ・ 41
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 3
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
目標價喊上1900元！投信豪砸9.01億掃貨智邦 這被動元件廠「需求看俏至明年」受寵3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（11）日終場跌375.98點，收在28,024.75點，跌幅1.32%，據證交所籌碼動向，投信今買超22.44億。觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林百里「金孫」達明被捧太高？2個月內股價腰斬 「能否站回800元」專家這樣說
被廣達董事長林百里暱稱「金孫」的達明，主要產品包括協作型機器手臂與 AMR（移動機器人），而輪式人形機器人的概念機也在今年自動化展首次亮相。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」撰文指出，達明今年9月上市時，真的是把「蜜月行情」演到極致，股價開盤一路噴到825元，盤中爆量、新聞狂推，市場情緒像是「台灣終於有一檔純正機器人股能跟上世界趨勢」一樣。但熱度退去後，短短2個......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前 ・ 23
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
三大法人大輸血記憶體！「3大指標股」被猛掃逾18.8萬張 金額飆上102.5億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（12）日開高走高，終場加權指數上漲173.27點，漲幅0.62%，收在28,198.02點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日合...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 2
台灣50正2將「1拆17」？ETF分割潮來襲！ ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？投資人必知的3大好處｜投資診聊室
（0050）、富邦科技（0052）、國泰臺灣加權正2（00663L）陸續完成分割，美股同樣有大量ETF進行分割，特別是槓桿型ETF，如TQQQ、QLD、SSO等，2025儼然是ETF分割的「大年」。 本周投資診聊室就來解答：ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？分割後的股票更值得買入嗎？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
11月上市三大慘業曝！ 貿易百貨業年減28%最凶
11月上市三大慘業曝光！證交所表示，貿易百貨業受到子公司外匯變動及金融商品損益影響，營收年減28.74%；電器電纜業因美國關稅與景氣衰退，年減20.15%；水泥業也受累景氣放緩，年減超過一成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
五年來首見 全年稅收恐短徵至少300億
美國對等關稅衝擊下，連四年稅收高於預算數（俗稱超徵）的小確幸沒了。財政部11日公布前11月總稅收3兆5,813億元，創歷年同期新高，但距全年預算目標還有2,206億元的差距、達成率94.2％，預估全年稅收可能短徵（低於預算數）300億元至500億元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3