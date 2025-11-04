她心疼粿粿扛家計「范姜討1600萬是勒索」 網友批雙標：邏輯何在

粿粿婚內出軌王子持續引發討論。（翻攝自粿粿臉書）

男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），即便粿粿透過影片賣慘，試圖將丈夫抹成軟飯男，卻未能翻轉輿論，如今更傳出范姜手握兩人「裸體相擁」的不倫鐵證。不過仍有網友買單粿粿說法，同情她身為人母扛下8成家計，發文批評范姜索賠1,600萬元是獅子大開口，但貼文遭網友一面倒質疑在帶風向。

原PO日前在Dcard發文，直言看完粿粿17分鐘影片後，對她一人扛起家中經濟那段頗有感觸，認為狀況如果真像女方所述，一個人賺錢養家、另一個人在家休息還要分錢，「這不就是經濟不對等嗎？」

結果范姜談離婚開口就要1,600萬元，就算後來降到1,200萬元，原PO仍覺得太現實，同情粿粿的處境，「這個家庭在養家的是她，范姜現在獅子大開口，不就把她當盤子在勒索嗎？」

不料網友看完都幾乎沒人買單，紛紛質疑原PO邏輯錯亂，「照你這樣講負擔大部分經濟的男生們也能偷吃囉？」「所以養家就可以出軌？邏輯何在，笑死人」「不要忽略在家帶小孩也很累」「不要婚內出軌根本沒有這些問題…」「不要性別互換後就又雙標欸」。

