她忘帶鑰匙「1招」請陌生人外送到府！超展開情節曝

每個人或許都有過這樣的慘痛經驗，拖著疲憊的身體回到家發現最重要的鑰匙沒帶。（示意圖／翻攝自pexels）





每個人或許都有過這樣的經驗，拖著疲憊的身體回到家，翻遍全身口袋和包包，卻赫然發現鑰匙沒帶。這時許多人都會花錢請鎖匠，不過最近有一位機靈的網友想出「神級解決方案」，不僅讓自己免於奔波之苦，更展現了台灣外送員無所不能的戰力，讓這段超展開的經歷在網路上瘋傳。

網友忘記帶鑰匙

一名網友在社群平台分享，自己回家才發現忘記帶鑰匙，但男友正在飲料店上班，對於已經疲憊不堪的她來說，簡直是晴天霹靂。就在走投無路之際，這名女網友決定利用外送平台在男友工作的飲料店訂購一杯飲料。她在訂單備註欄中詳細寫下自己的請求，希望外送員在取餐時，能順便向男友領取那把救命鑰匙，並連同飲料一起送回她的住處。

該名外送員在看到備註後，不但沒有拒絕，還精準地執行了這項特殊的附加任務，讓女網友感動不已，也給予一筆小費作為答謝。不過，民眾也要小心自身安全，避免遇到有心人。

如何避免忘記帶鑰匙

一名網友在PTT論壇發文討論，自己超級容易忘記帶鑰匙，叫了許多次鎖匠。貼文掀起一波討論，網友們紛紛留言幫忙出招，「換指紋電子鎖吧」、「鑰匙要放在門口固定的地方」、「鑰匙黏在手機背面，因為手機不會忘記」、「我是出門前都會默念手機鑰匙錢包，提醒自己」、「我會跟機車鑰匙掛在一起」、「我在門上貼『鑰匙帶了嗎？』」、「你還是裝個指紋鎖吧」、「交個鎖匠男友」、「在住家附近藏一把備用鑰匙啊，別寫地址」、「要養成放在固定地方的習慣，要是你一定會帶出門的，比如錢包、悠遊卡夾，用完馬上收回去」。不過，也提醒民眾讓專業的來，千萬不要自行爬窗、牆，以免發生憾事

另外，NPA署長室也曾提醒，雖然「忘了帶鑰匙」到後來會熟能生巧、自有應對，但當你是第一次遇到這糟糕的事情時，也許會非常緊張。這時候，請冷靜的想想，其實有一百種方法可以再次打開門，但不會是「打給警察」，如果真的報警了，也必須誠實的告訴民眾：「我們…真的不會開鎖，我們只會破門」，而且也不會用在這種狀況。如果想溫柔地開門，還是交給專業的鎖匠吧。