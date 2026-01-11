她忽略郵局1規定 錢放著卻沒在生 網直呼：虧大了

一名網友近日在社群平台發文表示，看到新聞才驚覺郵局活期儲蓄存款超過100萬元後，竟然是「0利息」。（示意圖／翻攝自Google Maps）





有一名網友近日在社群平台發文表示，看到新聞才驚覺郵局活期儲蓄存款超過100萬元後，竟然是「0利息」，讓她瞬間大受打擊，想要換一家銀行再存款。貼文一出，立即引起大批網友熱議。

存款破百萬竟0利息 她驚呼「有點被雷到」

原PO在Dcard發文指出，平時並未從事投資或購買基金，這筆存款主要作為備用金使用，因此選擇郵局存放。沒想到卻因為利率機制「不生錢」，讓她直呼「有點被雷到」。除了提醒網友外，她也向大家詢問，是否有推薦的活儲帳戶，她準備要換一家銀行了。

貼文曝光掀論戰

貼文一出後，直接引起不少討論。有網友表示「我覺得郵局0利息不可怕，可怕的是你現在才知道」、「郵局沒有雷你，人家一直都有公告」，也有網友跟原PO有相似的煩惱，表示「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」。

也有網友給予原PO建議，表示「郵局不行，可以改銀行啊」、「分多家放？雞蛋怎麼會放同一籃？」、「不想投資不想理財的話，可以放銀行或郵局定存，定存用網路申請就可以了」、「買個穩定含息的基金都比這更賺」。

