她怨小紅書被封慘翻車 怒喊「1句」反挨轟！

中國社群平台《小紅書》在台灣的用戶已超過 300 萬，不少民眾天天瀏覽美妝、穿搭、旅遊等各類資訊。沒想到內政部4日宣布為防範詐騙與假訊息傳播，已對該平台下達「網際網路停止解析與限制接取」指令，封鎖期限暫定一年。消息一出，許多重度使用者發文抱怨，引發熱議。昨（5日）1名女網友發文質疑，結果反被網友罵翻。





她怨小紅書被封1年慘翻車 怒提「言論自由」被罵翻網痛批：早該禁了！

原PO表示「小紅書對我來說很重要」，怒吼慘挨轟。（圖／翻攝畫面、Dcard）

《小紅書》因資安問題遭台灣「封鎖1年」，原PO昨（5日）在Dcard上發文談論此事，表示見到很多人都無法進入小紅書的APP與網頁。她特別指出「小紅書對我來說很重要」，提到該平台提供很多育兒知識、產後資訊、美食烹飪、流行穿搭、化妝教學、瘦身方法等內容。因此，她氣憤直呼「台灣居然說封鎖就封鎖！！這是什麼民主社會，不是言論自由嗎！」，質疑「打詐，說難聽一點，臉書、抖音更多吧！ 怎麼不封鎖？」，擔憂中國跨境電商也會被禁止。

原PO抱怨反被網友罵翻「政府封鎖不合規平台，是禁止妳什麼言論了？」。（圖／翻攝畫面、Dcard）

貼文曝光，引發熱烈討論，網友一面倒留言「妳講的這些東西隨便google都一堆，為何非得看小紅書？」、「政府封鎖不合規平台，是禁止妳什麼言論了？」、「小共書不配合我國調查，還偷資料帶風向散布謠言，你說該不該封」、「早該禁了！一堆小孩模仿小紅書上的飲食和用語，文化內涵不知不覺被統一了還不知道」、「小紅書很多偏激的言論所以封了也好，雖然已經影響了很多小孩，政府封這種APP蠻正確的」、「政府封鎖不合規平台，是禁止妳什麼言論了？」，還有人直接嗆「移民過去就沒這個問題了」。

原文出處：她怨小紅書被封1年慘翻車 怒提「言論自由」被罵翻網痛批：早該禁了！

