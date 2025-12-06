她怨小紅書被禁 哭喊「這App」恐遭殃！眾反嗆爆：支言支語早該封

生活中心／李紹宏報導

目前台灣有300萬小紅書活躍用戶，日前內政部宣布對小紅書發出「1年限制令」，理由是該平台「詐騙案數量攀升」，因此成輿論焦點。對此有網友發文，小紅書對她而言相當重要，但卻突然被封鎖，讓她不禁擔心未來會不會連「淘寶」也遭到封禁。沒想到貼文曝光後，立刻掀起熱議，不少人反嗆原PO「就違規啊，帶風向散布謠言，早該禁了好嗎」！

小紅書傳出內政部頒布遭禁1年。（示意圖／資料照）

這名網友在社群軟體Dcard上指出，看到很多人小紅書都上不去了，直呼這軟體對來說很重要，「上面有教學很多育兒知識、產後教學、美食烹飪、流行穿搭、化妝、瘦身，想得到的都有，台灣居然說封鎖就封鎖！！」更酸這是什麼民主社會，不是言論自由嗎！

廣告 廣告

有網友發文抱怨，小紅書被禁，會不會未來連淘寶也會被禁，遭網友砲轟。（圖／資料照）

對此，底下有網友表示「以後不能笑中國要翻牆了」，不過有更多人怒噓原PO，不管是淘寶還是小紅書，有詐騙疑慮本來就該封，「小共書不配合我國調查，還偷資料帶風向散布謠言，你說該不該封」、「早該禁了！一堆小孩模仿小紅書上的飲食和用語，文化內涵不知不覺被統一了還不知道」、「欸好耶，不然你們超煩，什麼帶娃、小區 還有什麼，反正支言支語」、「小紅書很多偏激的言論所以封了也好，雖然已經影響了很多小孩，政府封這種APP蠻正確的」，同時嗆原PO「政府封鎖不合規平台，是禁止妳什麼言論了？」

網友嗆原PO，小紅書本來就有疑慮，因此被禁是合理處置。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，小紅書早就有許多爭議，刑事局指出，該平台自2024年起共造成逾2.47億元台幣的財損，涉及1706件詐騙案件，嚴重衝擊民眾權益。此外，該平台未在台設立法律代表人，造成我國執法單位在偵辦上難以調取必要資料，形成法律管轄權的灰色地帶，因此會加速詐欺風險。

更多三立新聞網報導

連咳5天當普通感冒 他照X光竟「左肺一片白」！下場慘了

下指導棋？日媒爆川普與高市早苗通話「措辭辛辣」 竟嗆：別插手台灣

她勸出國前「必剪指甲」！17萬人笑翻認同：已經爆買8隻指甲剪

知名港式餐廳爆食物中毒！5人腹瀉、2歲兒燒到40度「確診沙門氏菌」

