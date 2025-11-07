她怨年輕人不耐操「都撐不到1年」 網見薪資笑：有什麼好撐的





面對職場流動率日益提高，不少公司開始將員工離職歸咎於「年輕人不耐操」。然而當薪資、制度與工作內容被攤開後，討論往往會出現截然不同的聲音。近日一名女網友分享公司徵才困境，認為現在年輕員工「都撐不到1年」，直言「年輕人都不願意吃苦」，甚至形容年輕人脾氣大、耐性差，貼文一出立刻引起網友熱議。

該名網友在網路論壇Dcard上發文表示，公司的新人不論怎麼招都留不住，沒有一個人能待超過3年，尤其年輕的員工幾乎不到1年就離職。她透露公司給的新進員工薪資約28590元，每年會依照考核結果調薪1000元，若沒有達標則持續維持原薪。她強調，公司採責任制但「沒有加班」，如果年輕人希望拿更高薪，就必須展現能為公司創造足夠收益的實力。

原PO直言：「老實說如果想要開薪水，那要看你自己可以為公司賺多少錢不是嗎？如果每年基本為公司賺一百萬，老闆每個月分四萬薪水當然可以。」她認為真正願意努力的人不會輕易被環境打敗，離職的人只是「不願吃苦」，也因此才會養成「草莓心態」。

此文一出，不少網友看到薪資數字後立即反駁「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「肯吃苦幹嘛不吃月入5萬的苦，領29k要吃什麼苦」、「可是我在餐飲打工可以賺到3萬以上，如果你是正職還開28590，那為什麼我不去打工就好」、「這世界上又不是只有一家公司可以選，為什麼要選28590的公司」。

也有網友點出最核心的問題，「如果可以把產品的價值套在員工身上，只能說想法根本不上時代被淘汰剛好而已」、「如果公司3年留不住任何新人，問題不太可能只出在年輕人不願吃苦，這代表公司制度、薪資結構、培訓方式，甚至職場氛圍都有值得檢討的地方」、「只能開基本薪資，代表這個公司賺錢能力很差，或者是很吝嗇的老闆，只想賺錢不想分享利潤」。

