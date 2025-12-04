她怨「早上11點退房」不人道…房務揭真實原因！

生活中心／翁莉婷報導



許多民眾旅遊前都會精挑細選，找當地高CP值飯店、旅館，並在規畫行程時先預訂，以免到了才發現沒地方休息。不過近年越來越多民宿有新的規範，像是不額外提供備品，牙刷、牙膏、拖鞋等需要旅客自己準備，退房時間也因各飯店而異。1名網友日前在社群發文表示「只有我覺得飯店11點退房很不人道嗎？」，此貼文曝光後瞬間引發熱議。





對很多人來說，能在工作忙碌之餘有一趟「充飽電」的旅行，是非常幸福的事情，因此都希望在旅途中能順利、擁有愉快體驗感。近日1名女網友在社群Threads疑惑發文「只有我覺得飯店11點退房這件事很不人道嗎？」，貼文曝光後立即引起其他網友正、反兩極討論，一部分人認同原PO觀點，覺得「出來玩就是希望不用被鬧鐘叫醒、趕著吃早餐，不然有時候還需要比平常上班早起」、「飯店訂房可以推出不同時段選擇，怕亂也可以訂幾個時段把人潮拉開，剛好滿足不同需求，也讓房務有時間清理」；另一部分的人卻覺得「房務員11點到下午3點只有四小時，有時候整理上百間房，一間房兩個人整理最快20至30分，根本沒什麼人想做房務」、「退房幾點入住前就知道了，不接受不要住就好」。

此外，做過房務的網友更透露，「有人會覺得打掃不完就多請人，但房務部要聘人不是這麼簡單。當時1個人一天要扛13間房，入住時間下午3點，平均一間掃30分鐘（被用到爆炸亂的大坪數家庭房要更多時間），如果很乾淨情況下可能20分鐘解決。為了達到非常乾淨整潔，又要在時間內把房間整理出來，勢必不可能早早讓客人辦理入住」。

